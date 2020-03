Condividi su

Coronavirus Campania, Puglia e Marche: focus sulle tre regioni

Coronavirus: l’emergenza Covid 19 continua a destare preoccupazione su tutto il territorio nazionale anche se la “zona rossa” continua a riguardare soltanto gli 11 comuni focolaio. Ecco qual è la situazione al momento in Campania, Puglia e Marche.

Coronavirus: 31 contagi accertati in Campania

Allo stato dei fatti, risultano 31 casi di contagio da nuovo coronavirus in Campania. Tutti i contagi sono ritenuti “da emigrazione”, in pratica, si parla di persone rientrate sul territorio regionale dalla Lombardia. Sono 9 le persone attualmente ricoverate all’Ospedale Cotugno, ta cui il “paziente 1” che ha mostrato la comparsa dei sintomi durante la quarantena domiciliare a cui era sottoposto: nessuna di queste è in terapia intensiva tantomeno le loro condizioni destano preoccupazione (basta dire che respirano autonomamente). L’ultimo caso ha riguardato un turista di Brescia in vacanza a Ischia: anche per lui è stato predisposto il ricovero al Cotugno in tarda mattinata.

Primo morto in Puglia

Prima vittima del nuovo coronavirus in Puglia: si tratta di un 75enne di Foggia, come negli altri casi di decesso legate al Covid 19, l’uomo versava in precarie condizioni di salute. Nel complesso, si registrano 9 casi di persone risultate positive ai test: l’ultimo contagio riguarda un 47enne, agente di commercio, recatosi di recente in Lombardia e Veneto per motivi di lavoro che ora è ricoverato all’ospedale di Bisceglie.

Impennata di casi nelle Marche

Da lunedì ad oggi, i casi di contagio hanno registrato un’impennata nelle Marche: da 38 sono diventati 83. Mentre cresce oltre quota 500 il numero delle persone sottoposte a isolamento domiciliare, l460 circa sono asintomatiche, concentrate per lo più in provincia di Pesaro e Urbino (dove sono stati accertati oltre 70 casi), sale a 3 il bilancio delle vittime. L’ultimo decesso di è verificato all’ospedale di Ancona nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo (anche qui l’uomo presentava un quadro clinico complesso).

