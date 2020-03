Condividi su

Bonus rottamazione 2020 per auto non elettriche, l’idea del governo

In un’intervista al Sole 24 ore, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli elenca delle iniziative volte a ravvivare il mercato delle quattro ruote che sarebbe già allo studio del governo. Tra queste anche un nuovo bonus rottamazione auto.

Bonus rottamazione: cosa ha detto Patuanelli (Mise)

“Innanzitutto dobbiamo evitare sovrapposizioni – ha detto Patuanelli parlando delle misure attualmente valutate dal Mise – potenziando ove necessario le misure che già esistono”. Concentrandosi poi sul settore dei motori, il titolare del dicastero ha precisato come “l’automotive è al centro di una transizione complessa che va supportata”, dunque, “bisogna pensare a degli strumenti di rottamazione anche per l’acquisto di auto non elettriche”.

Quindi passa ai dati Patuanelli: “abbiamo un parco auto fatto per il 62% di auto Euro 4 in giù, macchine che hanno almeno 10 anni. E il 32% sono Euro 3”; ciò per sottolineare come serva: “una nuova rottamazione per migliorare i livelli di emissioni e per dare un po’ di ossigeno al settore”. Lo stesso discorso vale per il comparto delle due ruote, inoltre, per quando riguarda l’auto elettrica, “dobbiamo incentivare la realizzazione delle infrastrutture elettriche e le colonnine di ricarica, con una sburocratizzazione profonda”.

Assecondare la transizione affrontata dal settore

A febbraio 2020 sono state immatricolate meno di 163mila vetture in Italia: una cifra che segna un calo di quasi il 9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Complice l’emergenza coronavirus, non ci si aspetta un aumento né a marzo né nei mesi a seguire. È chiaro allora il motivo per cui dal governo si pensi a mettere in campo un nuovo bonus rottamazione. L’ultima maxi campagna di rottamazioni svoltasi in Italia risale ai tempi del governo Prodi. Questa fu varata nel 2006 e con alcuni aggiustamenti, minimi, durò fino al 2009. In quell’occasione, il mercato italiano dell’auto arrivò a toccare il suo record assoluto: furono, infatti, all’incirca 2,5 milioni le nuove immatricolazioni nel 2007.

