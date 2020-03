Condividi su

Entella-Ascoli: probabili formazioni, quote e pronostico

Andrà in scena, per la 28esima giornata di serie B, il match Entella-Ascoli. La sfida si giocherà domenica 8 marzo alle ore 15:00, presso lo stadio Comunale di Chiavari.

Si prospetta una sfida equilibrata tra due squadre che non vivono un grande momento. Potrebbe essere, per entrambe, un’occasione di riscatto.

L’Entella si trova al decimo posto in classifica con 35 punti. Il momento nero della squadra di Boscaglia viene enfatizzato dalle tre sconfitte consecutive in campionato. Sembra quasi che i giocatori abbiano deciso di staccare la spina, come fossero paghi della posizione in classifica e della salvezza. Eppure l’ottavo posto, che significherebbe play-off, dista poche lunghezze. Potrebbe essere questa, dunque, per i diavoli neri, l’occasione giusta per ripartire e ritrovare lo spirito perduto. A dar conforto ci sono i dati statistici delle partite giocate in casa da questa squadra: 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. La vittoria casalinga manca però dal 9 febbraio, contro il Pescara.

In una classifica che definire corta sembra riduttivo, troviamo l’Ascoli distante tre punti dall’Entella, ma 15esimo in classifica. La vittoria, per la squadra ospite, manca ormai da quattro partite, nelle quali ha ottenuto solo due punti. Serve un cambio immediato di rotta per uscire dalla zona play-out. Segnale dato dalla società col cambio di allenatore – esonerato Zanetti, dentro Stellone -, ma che non ha ancora sortito effetti. In questo match si dovrà provare a tornare alla vittoria ad ogni costo, anche se le statistiche della squadra fuori casa non sono per niente confortanti: 2 vittorie, 2 pareggi e ben 10 sconfitte

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Entella-Ascoli

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col, Coppolaro, Pellizzer, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, De Luca.

Allenatore: Roberto Boscaglia

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo, Petrucci, Cavion; Morosini; Trotta, Scamacca.

Allenatore: Roberto Stellone

Quote e Pronostico della gara

Come da pronostico, i bookmakers ci raccontano di un match equilibrato. Alta sia la quota della vittoria della squadra di casa (1), a 2.20, che la vittoria degli ospiti (2), a 3.50. L‘X si attesta a 3.20. Simili le quote di Under 2.5 (2.87) e Over 2.5 (2.80).

Giocata consigliata: Over 1.5.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]