Tutto il giorno davanti: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 1

Oggi, 10 marzo 2020, alle 21:25 su Rai 1 andrà in onda Tutto il giorno davanti. La pellicola, liberamente ispirata alla vera storia di Agnese Ciulla, Assessore alle Attività Sociali di Palermo dal 2014 al 2017, è stata diretta da Luciano Manuzzi, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato in pellicole come Sconcerto Rock, Sabato italiano, La tenda nera, Gli ultimi del Paradiso e Fuori stagione.

Il lungometraggio dai toni drammatici ha potuto contare sulle musiche di Theo Teardo, la fotografia di Maurizio Calvesi mentre il montaggio è stato affidato a Luca Montanari. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Tutto il giorno davanti: trama e anticipazioni film stasera su Rai 1

Sicilia, maggio 2014. Migliaia di persone in fuga dal proprio Paese in guerra sbarcano sull’isola con la speranza di un futuro migliore. A scappare non sono solo adulti ma anche adolescenti e bambini che hanno abbandonato la patria dopo aver perso la famiglia o con l’intento di aiutare i propri cari a distanza.

Giunti in Italia, i ragazzi di Tutto il giorno davanti non hanno nessuno su cui poter contare. In questo folto gruppo di ragazzini ci sono anche: Junior, un vero talento calcistico, Bandiougou, teenager che sa parlare ben sei lingue, e Joy, in certa di una vita migliore ma finita nel giro delle schiave minorenni. L’unica ad occuparsi di questi migranti è l’assessora Adele Cucci che decide di essere la loro tutrice legale.

Il cast del film

In Tutto il giorno davanti Isabella Ragonese interpreta Adele mentre Sara D’Amario è Caterina. Paolo Briguglia veste i panni di Andrea, Selene Caramazza quelli di Chiara ed Enrico Gippetto è Diego. Giovanni D’Aleo recita la parte di Marco, Chiara Carullo quella di Silvia e Gueye Ndiatte è Rania.

Hanno partecipato al film anche Odette Adado nel ruolo di Kiege, Koydous Seihon in quello di Salim e Jason Prempeh che è Falah. Inoltre Ismail Drammeh è Rori, Joseph Kouao interpreta il portiere della squadra di calcio e Francesco Meoni è il Giudice minorile. Completano il cast Aurora Quattrochi nelle vesti della madre di Adele, Massimo Sestini e Andrea Tidona.

