Cosa fare durante la quarantena e quanti giorni dura? Ecco il vademecum del governo e alcuni consigli per passare le lunghe giornate in casa.

Condividi su

Cosa fare durante la quarantena e quanti giorni dura

Cosa fare durante la quarantena e quanti giorni dura

Con il decreto annunciato nella tarda serata del 9 marzo, il governo estende la zona rossa al Paese intero. Non più solo la Lombardia e altre quattordici province del nord: l’eccezionalità si applica adesso a tutto lo stivale e le isole.

Quanto dura la quarantena

Secondo il decreto firmato dal Presidente del Consiglio, la quarantena durerà – salvo ulteriori estensioni – fino al 3 aprile. Il decreto è entrato in vigore a partire da questa notte. Si tratta, quindi, di poco più di tre settimane: le misure sono drastiche e gli spostamenti autorizzati sono stati limitati al minimo. Si consiglia di rimanere in casa e di uscire solo per necessità comprovate (come recarsi al lavoro, fare la spesa o andare in farmacia). Nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto si sta pensando di emanare una ordinanza di chiusura, fino al 3 aprile, di negozi, bar, ristoranti e attività non strategiche.

Il governo ha pubblicato un vademecum sul comportamento da adottare fino al 3 aprile e sulle restrizioni per queste lunghe settimane che ci attendono. Qui di seguito vi mostriamo il vademecum condiviso dall’esecutivo, presentano con l’hashtag #Iorestoacasa

Cosa fare in questi giorni?

Oltre agli accorgimenti, restrizioni, raccomandazioni e imposizioni dettati dal governo, c’è da pensare a come passare le giornate in casa. Oltre alla riscoperta della socializzazione in famiglia, ci si potrà dedicare alla lettura di un buon libro o alla visione di serie tv e film lasciate in sospeso per via degli impegni quotidiani.

Le scelte preferite dagli italiani rimangono Sky go, Netflix e Amazon Prime. Termometro Politico ha un’ampia sezione dedicata alle anteprime e alle principali piattaforme di streaming utilizzate dal pubblico italiano.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]