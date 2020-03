Condividi su

Liverpool-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e pronostico

Liverpool-Atletico Madrid si disputerà mercoledì 11 marzo alle ore 21:00 ad Anfield, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La storia di questo ottavo di finale è ancora tutta da scrivere, dopo che la gara di andata ha visto trionfare gli spagnoli per 1-0 in casa, al Wanda Metropolitano di Madrid. Nella magica cornice di Anfield Road, dove tutto è possibile, i reds tenterà di ribaltare il risultato.

I padroni di casa del Liverpool hanno passato la fase a gironi di Champions League da primi, dopo un’intensa battaglia col Napoli, alla fine arrivato un punto dietro gli inglesi. Il campionato, per i reds, è una pratica già archiviata da tempo ormai: Primi a 25 punti di vantaggio sul Leicester secondo, tutti si chiedevano quando sarebbe giunto il momento in cui il Liverpool avesse smesso di pensare al campionato e si fosse invece concentrato esclusivamente sulla Champions. Quel momento sembra essere ormai arrivato. Infatti, dopo la sconfitta dell’andata degli ottavi, sono arrivati altri due ko, uno dei quali è costato l’eliminazione dall’FA Cup, per mano del Chelsea. Segno che Klopp e i suoi abbiano definitivamente concentrato le loro forze per andare avanti nella prestigiosissima Champions League, della quale sono attualmente campioni in carica.

L’Atletico Madrid si dimostra squadra arcigna, capace di fare del Wanda Metropolitano il proprio fortino. D’altra parte non c’è nulla di cui sorprendersi quando il proprio comandante è uno come il Cholo Simeone, capace di trasmettere grinta e determinazione uniche alla sua squadra. L’unico modo per battere i campioni in carica era quello di imbrigliare il loro gioco. L’Atletico c’è riuscito e, grazie alla spinta del proprio pubblico, ha ottenuto un vantaggio per 1-0 che potrebbe rivelarsi molto importante in vista della gara di ritorno. Attenzione, però, a non commettere gli errori del passato. Ricordano tutti, infatti, di come un anno fa l’Atletico uscì dalla Champions dopo la sconfitta per 3-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus: in quel caso ai madrileni non bastò la vittoria d’andata in casa arrivata per 2-0. Vietato essere troppo passivi, questa è la lezione che i colchoneros ne hanno tratto.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Liverpool-Atletico Madrid

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Allenatore: Jürgen Klopp

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Joao Felix, Morata.

Allenatore: Diego Simeone

Le quote e il pronostico della gara

In vista di Liverpool-Atletico Madrid, i bookmakers favoriscono nettamente la vittoria dei campioni in carica, con l’1 a 1.55, l’X a 4.00 e il 2 addirittura a 6.55. Tra le altre giocate troviamo l’Under 2.5 a 1.77 e l’Over 2.5 a 1.95, oltre al Goal a 2.05 e il No Goal a 1.75.

Il Liverpool deve assolutamente ribaltare la situazione e sulla carta è più forte dell’Atletico Madrid, oltre che avere il fattore campo a proprio favore: si consiglia perciò un 1+Over 1.5, fissato a 1.85.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]