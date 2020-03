Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni stasera 11 marzo 2020

È ufficiale, oggi 11 marzo 2020 alle 21:45 su Canale 5 si apriranno le porte del Grande Fratello Vip. Non era per nulla scontata la messa in onda del programma dato che negli ultimi giorni Rai e Mediaset hanno spesso cambiato il palinsesto a causa del Coronavirus.

Stasera torna quindi a farci compagnia l’amato reality show, senza pubblico in osservanza alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, ma, secondo alcuni rumors, anche il conduttore Alfonso Signorini l‘agente di calcio Wanda Nara e il cantane Pupo non parteciperanno fisicamente al programma ma tramite collegamento a distanza. Vediamo insieme cosa ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

In un clima così teso la leggerezza del programma condotto dal re del Gossip non può che giovare. Tanti sono stati i momenti di divertimento, spensieratezza e tensione che hanno caratterizzato fin dall’inizio la nuova edizione del reality show. La settimana scorsa il presentatore ha redarguito Antonella Elia e Valeria Marini per gli insulti che si sono scambiate durante accesa lite. Antonio Zequila ha continuato a sostenere di avere avuto una storia con Adriana Volpe provocando così l’ira di quest’ultima. Successivamente il Grande Fratello Vip ah fatto recapitare a Fabio un commovente messaggio scritto dal figlio e il concorrente dopo ha espresso il desidero di essere eliminato. Paolo Ciavarro invece ha scoperto la vera età di Clizia Incorvaia.

Tra poche ore scopriremo chi tra Asia Valente, Testi e Sara Soldati dovrà abbandonare il loft più famoso di Cinecittà. Nella nuova puntata ampio spazio verrà dedicato ai litigi che ci sono stati negli ultimi giorni tra i personaggi famosi ancora in gioco. Inoltre ascolteremo anche gli sfoghi e le confessioni di Teresanna Pugliese che si è aperta con alcuni inquilini della casa.Tutto questo e molto altro dalle 21:45 su Canale 5.

