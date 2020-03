Condividi su

Pensioni ultime notizie: pagamento aprile, falsa circolare Inps in rete

Pensioni ultime notizie: gli effetti del Coronavirus potrebbero farsi sentire sulla controriforma delle pensioni, ne abbiamo già parlato in questo articolo. Ma quel che è certo è che le conseguenze non si ripercuoteranno sul pagamento delle mensilità. E quindi è da considerarsi assolutamente fasullo il messaggio che gira in rete su una falsa circolare Inps che di fatto dimezza il pagamento delle pensioni a partire dal mese aprile a causa dell’emergenza Coronavirus.

Pensioni ultime notizie: la falsa circolare sul pagamento delle pensioni

Come segnalato a Open Online, la circolare Inps falsa che gira in queste ore sarebbe datata 9 marzo 2020 e il messaggio sarebbe il n. 1003, che ha come oggetto il seguente: “Pagamento pensioni: nuove modalità per situazione di emergenza”. Segue dunque una nota molto breve nella quale si spiega quanto segue: “Con il presente messaggio si comunica che a seguito del protrarsi dell’attuale situazione di emergenza, il pagamento delle pensioni per il mese di aprile avverrà in forma ridotta del 50%, per poi essere recuperato integralmente nel mese di agosto”. Infine la firma del Direttore Generale Vicario, Vincenzo Cairoli.

Rassicuriamo subito i diretti interessati affermando che non esiste nessun messaggio Inps n. 1003 del 9 marzo 2020: in questa data c’è una circolare, la numero 34, che però parla di tutt’altro, ovvero della pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie professionale derivanti da esposizione all’amianto (ne abbiamo parlato qui).

Altro segnale che determina l’assoluta falsità di quel messaggio è la firma: quella di un fantomatico Vincenzo Cairoli, direttore generale vicario dell’Istituto di previdenza. In realtà il Direttore Generale dell’Inps è Gabriella Di Michele.

