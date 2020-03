Non si ruba a casa dei ladri: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 12 marzo 2020 su Canale 5.

Non si ruba a casa dei ladri: trama, cast e anticipazioni del film

In un periodo così difficile per il nostro Paese colpito dal Coronavirus guardare una divertente commedia come Non si ruba a casa dei ladri potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi. L’esilarante lungometraggio del 2016, in onda oggi 12 marzo 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è stato diretto da Carlo Vanzina, celebre regista italiano che nel corso della sua lunga carriera ha firmato opere di forte richiamo come saporedimare, Yuppies – i giovani di successo, selvaggi, febbre da cavallo- mandrakata e caccia al tesoro.

La spassosa pellicola, prodotta da Medusa Film e International Video 80, ha potuto contare sulla fotografia di Enrico Lucidi, il montaggio di Enrico Lucidi mentre le musiche sono state affidate da Giuliano Taviani e Carmelo Travia. Inoltre Non si ruba a casa dei ladri ha incassato nelle prime tre settimane di programmazione 2,2 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi!

Non si ruba a casa dei ladri: trama e anticipazioni del film

Non si ruba a casa dei ladri segue le vicende dell’uomo di affari Antonio Russo e la responsabile di un’impresa di pulizia Daniela. I due sono marito e moglie ed hanno sempre lavorato con grande onestà. Lontani da qualsiasi forma d’imbroglio, a causa di una gara d’appalto decisa a tavolino, perdono tutti i proprio risparmi e anche la casa di proprietà. Alla ricerca di una nuova fonte di denaro, riescono a farsi assumere come camerieri presso la villa di Simone Santoro, politico avvezzo agli affari illegali e fidanzato con la giovane e avvenente Lori.

Nulla sembra poter cambiare la vita dei coniugi diventati poveri fino a quando Antonio fa una scoperta incredibile: il suo nuovo datore di lavoro è il responsabile del fallimento della sua azienda. Russo e la moglie allora decidono di vendicarsi e progettano una truffa per farsi giustizia da soli. Come finirà Non si ruba a casa dei ladri?

Il cast del film

In Non si ruba a casa dei ladri Vincenzo Salemme interpreta Antonio Russo mentre Massimo Ghini è Simone Santoro. Stefania Rocca veste i panni di Daniela Russo, Manuela Arcuri quelli di Lori Carlucci e Maurizio Mattioli è Giorgio Bonetti.

Hanno partecipato al film anche Teco Celio nel ruolo di herr Muller, Lorenzo Balducci in quello di Michele e Liliana Vitale che è zia Titina. Inoltre Barbara Ramella recita la parte di Francesca, Ria Antōniou quella di Demetra, l’estetista di Antonio e Ralph Palka è il banchiere. Infine Fabrizio Buompastore interpreta l’ onorevole “Maronaro”.

