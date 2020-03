Pensioni ultime notizie: l’importo degli assegni per la mensilità di aprile registrerà un aumento. Ecco di quanto, per chi e per quale motivo.

Pensioni ultime notizie: aumento assegni ad aprile, il nuovo importo

Pensioni ultime notizie: per il mese di aprile gli assegni registreranno un aumento nell’importo, seppur molto lieve e non per tutti. Infatti, in base alla rivalutazione automatica introdotta dalla Legge di Bilancio, i percettori di assegni di importo tra tre e quattro volte il minimo riceveranno un piccolo incremento, con la rivalutazione piena del 100% a partire proprio da quest’anno, anziché del 97% com’era finora. Tali soggetti riceveranno anche gli arretrati a partire dalla mensilità di gennaio e comprendenti anche le mensilità di febbraio e marzo.

Pensioni ultime notizie: rivalutazione 100%, ecco per chi

A confermare l’aumento di aprile lo stesso Inps che in una nota spiega come l’incremento sia causato dall’introduzione di un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, inserito nella Manovra, che sarà parzialmente differente da quello applicato sulla prima rata di gennaio 2020.

Pensioni ultime notizie: aumento assegni aprile non per tutti

L’aumento dell’assegno lo riceveranno solo quei pensionati che percepiscono un importo tra tre e quattro volte il minimo, ovvero tra 1.540 e 2.000 euro circa. Ciò significa, in breve, che per i percettori di pensione fino a quattro volte il minimo, la rivalutazione sarà piena, ovvero al 100%. Per tutti gli altri pensionati, invece, non sono da segnalare novità né incrementi in tal senso.

In arrivo anche gli arretrati gennaio-febbraio-marzo

Si ribadisce che assieme all’aumento dell’importo previsto per aprile, i beneficiari della novità riceveranno anche gli arretrati relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo, che non sono stati erogati. Si attende a breve la circolare Inps in merito. Il pagamento della pensione avverrà per tutti mercoledì 1° aprile.

