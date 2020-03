I dati aggiornati della situazione coronavirus in Veneto: 1.595 i contagiati, 42 i decessi, 366 ricoverati e 107 in terapia intensiva.

Coronavirus Veneto: aggiornamento morti, contagiati e guariti al 13 marzo

Sale a 1.595 i numero dei contagiati dal coronavirus in Veneto. Ieri erano 1.328, 308 i pazienti ricoverati di cui 83 in terapia intensiva, mentre 32 erano i decessi. Oggi sono stati registrati in totale 366 ricoveri di cui 107 in terapia intensiva, ed è salito a 42 il bilancio delle vittime. Dall’inizio dell’epidemia, il cui primo caso risale al 21 Febbraio, i guariti totali dal coronavirus in Veneto sono 100. L’ultima vittima del 12 Marzo era originaria di Bassano del Grappa. Oggi l’aumento dei decessi: a Treviso questa notte sono morte due persone.

Coronavirus Veneto, Zaia: “Rimanere in casa“

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha raccomandato alla popolazione di rimanere in casa il più possibile. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati nella regione più di 20.000 tamponi, di cui ad oggi 1.595 risultati positivi. L’ammonimento di Zaia a non uscire è indirizzato soprattutto a chi non sa di essere positivo al coronavirus e quindi contagioso. Se i veneti non dovessero rispettare l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio, tra un mese il numero dei contagiati potrebbe aumentare in maniera esponenziale: la stima è di circa 2.000.000 di contagi al 15 Aprile. Per affrontare l’emergenza è già in preparazione un Piano Marshall. Il numero uno della regione ha rivolto un appello affinché nei prossimi giorni venga donato più sangue all’interno delle strutture ospedaliere venete.

La situazione nelle regioni limitrofe

Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, ha espresso in un intervista per La7 la preoccupazione per le persone affette dal virus ma asintomatiche. Il coronavirus ha toccato anche il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia: in Trentino il totale dei contagiati è di 125, tra cui un 88enne deceduto nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Bolzano, mentre in Friuli sono 205 le persone risultate positive al tampone e 8 i decessi registrati, a fronte di 2.604 test effettuati.

