C’è posta per te, questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del ventennale programma condotto da Maria De Filippi

Condividi su

C’è posta per te: ospiti e anticipazioni di stasera 14 marzo 2020

Puntata a porte chiuse, senza pubblico e ospiti, per C’è posta per te. L’ultima puntata della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi rispetterà le norme restrittive imposte dal governo a causa del dilagante contagio da Coronavirus, ma non rinuncerà all’intrattenimento.

“Ci sarete, vero!?”. Recita così l’invito apparso sulla bacheca ufficiale del profilo Facebook della redazione del format. Nonostante l’isolamento forzato, numerosi ospiti interverranno comodamente da casa, tramite collegamento Skype, per non lasciare da soli i telespettatori neanche un minuto, in modo particolare durante la particolare situazione che si sta vivendo in queste ultime settimane.

Black or White: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Rai 1

C’è posta per te: ospiti in videoconferenza per l’ultima puntata

L’ultima puntata di C’è posta per te, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, sarà caratterizzata da forti emozioni, storie commoventi e tanto sano intrattenimento. Neanche la nota busta riuscirà a separare i protagonisti dei nuovi racconti.

Le scorse puntate hanno visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra i quali il Divo Hollywoodiano Johnny Depp, l’attrice Giulia Michelini e l’attesissimo Can Yaman, attore turco e vero e proprio sex symbol, reso celebre in Italia dalla Soap Opera Bitter Sweet.

Corona ultime notizie: aumento contagi e morti in Italia, la situazione

C’è posta per te: anticipazioni questa sera 14 marzo e programmazione Mediaset

La ventesima edizione di C’è posta per te giungerà dunque al termine e lo farà con tutta la semplicità e la ritualità con cui siamo abituati. La prima puntata del programma, da sempre affidato alla conduzione di Maria De Filippi. La prima puntata andò in onda su Canale 5 nel gennaio del 2000 e da allora accompagna le serate invernali della gran parte dei telespettatori Mediaset.

Il programma lascerà ora spazio a nuovi format, che prenderanno il via rispettando ogni tipo di misura di sicurezza e anti-contagio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]