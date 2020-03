Black or White, Kevin Costner è il protagonista del film diretto da Mike Binder in onda questa sera, sabato 14 marzo, su Rai 1

Condividi su

Black or White: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Rai 1

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il film Black or White, commedia drammatica diretta da Mike Binder e interpretata da Kevin Costner, protagonista di celebri film come Balla coi Lupi e Criminal.

Un dramma familiare, una bambina contesa e l’unione tra culture diverse sono alla base della trama del film, che si snoda a partire dalla morte di una giovane donna, la quale ha appena dato alla luce una bambina. Il padre della ragazza farà tutto ciò il possibile per vedersi affidata la nipotina, la cui custodia è stata rivendicata dalla famiglia paterna.

The Politician 2: trama, cast, anticipazione. Quando esce la serie tv

Black or White: trama del film di Binder, stasera su Rai 1

Black o White è una commedia drammatica, dal retrogusto tenero e sensibile, diretta da Mike Binder. Temi delicati sono trattati attraverso gli occhi e l’innocenza di una bambina contesa da due famiglie. Affidata al nonno materno in seguito alla morte della sua giovanissima madre, la piccola Eloise sarà ben presto desiderata dalla nonna paterna, Rowena. La donna, madre del papà della bambina, rivendica il suo diritto di nonna, senza però considerare di non essere in grado di crescere Eloise nel migliore dei modi.

Black or White: cast e anticipazioni del film con Kevin Costener

Elliott, nonno materno della bambina e avvocato penalista, è deciso ad intraprendere una vera battaglia legale per tenersi la custodia della bambina. Alla morte della moglie però, l’uomo, interpretato da Kevin Costner, si vedrà crollare il mondo addosso. Sarà su questo punto che Rowena, ingiustamente, insisterà per aver la possibilità di tenere con sé la nipotina. L’avvocato della donna, afroamericana, cercherà di portare alla luce un vero e proprio conflitto di classe, vertendo sul presunto razzismo da parte di Elliott.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]