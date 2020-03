In casa OnePlus si sta lavorando giorno dopo giorno in attesa dell’uscita ufficiale sul mercato dell’ottava serie dei propri smartphone.

OnePlus 8: quando esce, prezzo e scheda tecnica

In casa OnePlus si sta lavorando giorno dopo giorno in attesa dell’uscita ufficiale sul mercato dell’ottava serie dei propri smartphone. La casa cinese, in questi ultimi anni si è ritagliata una fetta sempre più importante nonostante una concorrenza davvero forte e questo grazie a dei prodotti che, anno dopo anno, aumentano in qualità e non solo.

Andiamo ora a scoprire qualche informazione in più sul modello standard, l’OnePlus 8, prendendo comunque con le pinze tutte le notizie uscite fin qui grazie ai vari leak.

La scheda tecnica di OnePlus 8

Questo dispositivo dovrebbe essere ufficialmente presentato al pubblico intorno a metà aprile (14? 15?), ma le voci sul suo conto si stanno facendo sempre più insistenti.

Il OnePlus 8 dovrebbe essere un device con un display Amoled in risoluzione Full HD+ da 6.5 pollici e refresh a 120 Hz. A bordo agirà il nuovo processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 865, con un comparto fotografico con triplo obiettivo posteriore da 48, 16 e 2 mpx e anteriore da 32 mpx. Potrebbero esserci due versioni: una da 6 (oppure 8) GB di RAM e 128 di ROM e un’altra da 12/256. La batteria montata da One Plus 8 sarà di 4000 mah, con ricarica rapida che permette di portarla dallo 0 al 70% in mezzora circa. Dual sim, avrà inoltre il sensore d’impronte posto sotto al display e, dulcis in fundo, anche la certificazione IP68.

È stato ufficializzato che avrà il supporto alle reti 5G, presente anche nel fratello maggiore 8 Pro, il quale andrà a completare la nuova gamma assieme alla novità 8 Lite.

I prezzi del dispositivo

Non essendo stato ancora presentato ufficialmente, il OnePlus 8 non ha ovviamente un prezzo ben definito e certo: si parla comunque di un costo base di 549 dollari.

Ricordiamo nuovamente la possibilità che, nel momento in cui verrà presentato ufficialmente, ci possa essere qualche diversità nella scheda tecnica.

