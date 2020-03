Live non è la D’Urso, questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma serale presentato dalla celebre conduttrice

Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 15 marzo 2020

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Live Non è la D’Urso. Così come accadrà nel corso del consueto appuntamento con Che Tempo che fa, la trasmissione andrà comunque avanti, ma a porte chiuse. La maggior parte degli ospiti non sarà presente fisicamente in studio, ma interverrà tramite videoconferenza.

Nel corso della puntata in onda questa sera si continuerà a parlare del caso Nina Moric, coinvolta nello scandalo con il suo giovane ex fidanzato. La show-girl, accusata dalla madre del ragazzo di averlo enormemente plagiato, tornerà in studio per discutere nuovamente con la donna e per trovare con la stessa un punto di incontro.

Live non è la D’Urso: ospiti e argomenti del programma, nuova puntata a porte chiuse

Nel corso della puntata in onda questa sera su Canale 5, si discuterà della presunta relazione tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, ex compagna del comico Gianluca Fubelli.

I due sarebbero stati visti e ripresi in atteggiamenti sospetti. Il video è stato mandato in onda più volte nel corso di trasmissioni quali Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso ed è dunque divenuto motivo di discussione tra la conduttrice e i due personaggi dello spettacolo. La vicenda ha inoltre avuto ripercussione anche all’interno del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Live non è la D’Urso: anticipazioni questa sera Canale 5, il litigio con Vittorio Sgarbi

Si è concluso nel migliore dei modi, la scorsa settimana, il terribile scontro tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi, questa sera i telespettatori potranno finalmente godersi un’atmosfera serena.

Il noto critico d’arte, non di certo famoso per i suoi toni pacati, si è scagliato contro la conduttrice in seguito ad una serie di incomprensioni. La notizia ha subito fatto il giro del web e la redazione si è vista costretta ad invitare nuovamente Vittorio Sgarbi per cercare placare gli animi.

