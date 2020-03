17.713 i tamponi risultati positivi al coronavirus in Lombardia, 1.959 i decessi, 1.111 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Condividi su

Coronavirus Lombardia: morti, contagiati e guariti al 18 Marzo

Coronavirus Lombardia ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 18 Marzo

Continua ad aumentare il numero dei contagi da coronavirus in Lombardia, arrivato a 17.713, con un incremento di 1.493 unità dalla giornata di ieri. È salito a 1.959 il numero dei decessi, mentre i vari reparti di terapia intensiva contano 1.111 ricoveri. Ora sono ancora più urgenti le misure che prevedono la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera negli ambienti dell’ex Fiera di Milano, con ben 400 posti letto destinati alla terapia intensiva. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha invitato nuovamente la cittadinanza a rimanere in casa, pena l’impossibilità di arrestare i contagi.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Coronavirus Lombardia: il punto della situazione nelle province

Ulteriori dettagli sulla situazione coronavirus in Lombardia provincia per provincia: 4.305 contagi in provincia di Bergamo, 3.784 nel Bresciano, 1.445 casi nel Lodigiano, 2.644 a Milano e provincia, 978 a Pavia, 401 nella provincia di Monza e Brianza, 466 a Lecco, 286 a Como, 265 a Varese. A Cremona, la cui provincia conta 2.167 contagi, una donna positiva al coronavirus ha partorito in casa ed è stata successivamente trasportata all’ospedale insieme al neonato: le loro condizioni di salute sono buone. Cresce intanto la preoccupazione sia per i reparti delle strutture ospedaliere che per i cimiteri: in Lombardia, infatti, obitori e camere mortuarie straripano di salme, che necessitano tra l’altro di essere sepolte il prima possibile.

La situazione nel resto della penisola

Sono 35.713 le persone contagiate dal coronavirus in territorio italiano, contando anche i guariti e i decessi, 28.710 quelli attualmente positivi e in cura. È disponibile una nuova autocertificazione volta a giustificare gli spostamenti: si trova nel sito del Ministero dell’Interno e comprende la dichiarazione di non positività al virus. Chi è contagiato e non rispetta gli obblighi di quarantena, rischia fino a 12 anni di reclusione per epidemia colposa: “Il Governo deve inasprire le misure restrittive, e supermercati e negozi vanno chiusi la domenica. I nuclei familiari devono assolutamente isolarsi” ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, che conta ad oggi 3.214 contagi. Le altre regioni più colpite sono l’Emilia Romagna, con 4.525 tamponi positivi, il Piemonte (2.341 contagi), le Marche (1.568) e la Toscana (1.330). 4.025 le persone guarite in tutta Italia.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]