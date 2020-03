Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 18 marzo 2020

Con tutte le attività commerciali sospese, i locali chiusi e la limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti, guardare il Grande Fratello Vip 2020 potrebbe essere un’ottima alternativa per rilassarsi e prendere una pausa dal periodo difficile che stiamo vivendo a causa del Coronavirus.

Come di consueto, al timone dell’amato reality show ci sarà il re del gossip Alfonso Signorini che, assieme alla coppia di opinionisti formata da l’agente di calcio Wanda Nara e il cantante Pupo, commenterà ciò che è accaduto negli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip 2020!

Non finisce mai di stupirci il reality show per eccellenza che fin dall’inizio è stato animato da litigi, scontri e inaspettate rivelazioni. La settimana scorsa Alfonso Signorini ha spiegato le ragioni che hanno convinto la produzione del programma a trasmettere la puntata nonostante l’emergenza Coronavirus. Mediaset Infatti ha deciso di far proseguire il percorso del Grande Fratello vip 2020 per regalare agli italiani qualche ora di allegria e divertimento. D’altra parte anche i concorrenti, informati della situazione che sta vivendo il Paese, si sono mostrati turbati e preoccupati per i propri cari. Successivamente si è discusso della rivalità tra Valeria Marini e Antonella Elia e ampio spazio è stato dedicato al presunto flirt del passato tra Zequila e Volpe. Si è poi conclusa l’esperienza della casa per Asia che ha quindi salutato gli inquilini e lasciato il loft di Cinecittà.

Tra poche ore scopriremo chi tra Fabio, Adriana e Antonella dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip 2020. Non sarà però questa l’unica eliminazione in quanto ne è prevista anche una seconda che avverrà sempre durante il corso della puntata. Inoltre è stato consentito ai personaggi famosi di mettersi in contatto con le proprie famiglie per accertarsi delle loro condizioni di salute alla luce della pandemia oramai tristemente nota a tutti. Si parlerà poi anche dell’acceso scontro tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese e infine verrà proclamato il primo finalista della trasmissione. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

