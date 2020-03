Condividi su

Feel Good: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dall’approdo su Netflix di Feel Good. La serie tv, disponibile sulla piattaforma in streaming da giovedì 19 marzo 2020, è stata diretta da Ally Pankiw, regista canadese nota per aver firmato opere come CYN: Holy Roller, An Awkward Girl Dates, Terrific Women, The Inherent Traits of Connor James e Stake.

La prima stagione della spassosa fiction, sceneggiata da Joe Hampson e Mae Martin, è composta da sei episodi della durata di trenta minuti circa l’uno che, come di consueto, verranno caricati tutti assieme. Vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Feel Good!

Come già detto in apertura di articolo, Feel good verrà pubblicato su Netflix giovedì 18 marzo 2020. La serie tv segue le vicende di Mae, giovane comica con un passato da tossicodipendente non ancora del tutto superato. La ragazza infatti è in fase di recupero e profondamente convinta di non voler più ricadere nella trappola della droga ma lo stesso tempo sperimenta ogni giorno quanto sia difficile uscirne.

La protagonista passa da uno spettacolo all’altro con la speranza di sbarcare il lunario e proprio dopo una sua esibizione conosce George, donna che fino a quel momento ha sempre avuto relazioni solo con uomini. Tra le due immediatamente scocca la scintilla e, travolte dalla passione, iniziano una relazione. Giorno dopo giorno il sentimento d’amore si farà sempre più forte ma contestualmente entrambe dovranno affrontare difficoltà personali, pregiudizi e problemi che potrebbero mettere a repentaglio il loro rapporto.

Il cast della serie tv

In Feel Good Mae Martin interpreta Mae mentre Charlotte Ritchie è George. Phil Burgers veste i panni di Phil, Tom Andrews quelli di Kevin e Ramon Tikaram è David. Ritu Arya recita la parte di Lava, Tobi Bamtefa quella di Nick e Ophelia Lovibond è Binky.

Hanno partecipato alla serie tv anche Mark Hugh – Williams, Rosalind Marc nel ruolo di Brenda, Sindhu Vee in quello di Karen e Lisa Kudrow è Linda. Inoltre Tom Durant Pritchard indossa le vesti di Hugh, Steen Raskipoulos quelle di Pete Lewis e Al Roberts è Jared. Pippa Haywood, Chetna Pandya, Sophie Thompson e Adrian Lukis sono rispettivamente Felicity, Joyce, Maggie e Malcolm. Completano il cast di Feel Good Rebecca Gethings nei panni di Chella Goble, Gloria Obianyo in quelli di Sadie e Barry Ward che è Arnie Rivers.

