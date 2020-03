Condividi su

Crazy For You: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

NBC ha ordinato il pilot di una nuova serie tv appartenente al genere comedy: stiamo parlando di Crazy For You. Lo show nasce da un’idea di Rachele Lynn, ex produttrice del Saturday Night Live, la quale figura anche come sceneggiatrice e regista della serie, nonché come produttrice esecutiva. Nel caso in cui l’episodio abbia successo, è molto probabile che la serie tv vedrà presto la luce di una stagione intera pronta al debutto verso autunno di quest’anno.

Al momento è ancora troppo presto per poter prevedere una possibile data di uscita della serie; stesso discorso per un’eventuale distribuzione in Italia. È possibile, nel caso in cui Crazy For You raggiunga il numero di spettatori necessario a promuovere lo show, che una piattaforma streaming come Netflix o Amazon Prime Video oppure un’emittente televisiva italiana decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importarla nel nostro Paese.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, possiamo dare un’occhiata a quella che sarà la trama e conoscere i nomi confermati di alcuni attori che ne andranno a comporre il cast.

Crazy for You: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la storia di Daisy, una giovane assistente in una casa editrice. La ragazza, dopo aver preso in mano la sua vita professionale, è pronta a ritornare sul mercato nel mondo degli appuntamenti, ma tutto sembra diverso rispetto a un tempo. Nonostante la sua apparente goffaggine, tramite l’aiuto dei suoi migliori amici, riuscirà a ricomporsi e affrontare al meglio ciò che la vita le offre.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Crazy For You e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Shelley Hennig veste i panni della protagonista, Daisy. Ad accompagnarla nel cast al momento sono confermati: Alice Lee nel ruolo di Emma, ragazza ambiziosa e collega di Daisy; Tiana Okoye è Tasha, la migliore amica di Daisy; Nick Cafero interpreta Ethan, il dolce e sensibile fidanzato di Emma.

