Attacco al potere: trama, cast e anticipazioni stasera in tv su Rai 2

Amate l’intrattenimento ad alta tensione? Allora Attacco al Potere – Olympus Has Fallen potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2013, in onda stasera 19 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Antoine Fuqua, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Training Day, L’ultima alba, King Arthur, The Equalizer – il vendicatore e i magnifici 7.

Il lungometraggio d’azione, distribuito da Notorious Pictures e sceneggiato da Katrin Benedikt, Creighton Rothenberger, ha potuto contare sulle musiche di Trevor Morris, la fotografia di Conrad W. Hall mentre il montaggio è stato affidato a John Refoua. L’opera Inoltre al botteghino in Italia ha incassato 3,7 milioni di euro nelle prime cinque settimane di proiezione. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Attacco al potere!

Attacco al potere: trama e anticipazioni stasera in tv su Rai 2

Attacco al potere segue le vicende di Mike Banning, brillante agente speciale al servizio del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher. Quest’ultimo si fida ciecamente dell’uomo che si è sempre dimostrato un eccellente guardia del corpo dal grande intuito. Le giornate trascorrono tranquille tra i mille impegni istituzionali fino a quando il 24 dicembre succede qualcosa di drammatico: dei terroristi cercano di uccidere il politico mentre è in macchina con sua moglie e Mike, avendo il tempo di salvare solo una persona, soccorre Benjamin lasciando quindi morire la First Lady.

Distrutto dalla perdita, Asher non riesce a perdonare Banning per aver deciso di sottrarre al tragico destino lui e non la moglie è proprio per questo l’agente viene spostato al Ministero del Tesoro. Tuttavia quando ci sarà un nuovo attacco al potere il protagonista tornerà in azione, pronto a tutto pur di salvare il futuro dell’America.

Il cast del film

In Attacco al potere Gerard Butler interpreta Mike Banning mentre Aaron Eckhart è il Presidente Benjamin Asher. Morgan Freeman veste i panni del Presidente della Camera Allan Trumbull, Angela Bassett quelli di Lynne Jacobs e Dylan McDermott è l’Agente speciale Dave Forbes.

Hanno partecipato al film anche Rick Yune nel ruolo di Kang Yeonsak, Radha Mitchell in quello di Leah Banning e Cole Hauser è l’Agente Roma. Melissa Leo indossa le vesti di Ruth McMillan, Robert Forster quelle del Generale Edward Clegg e Finley Jacobsen è Connor Asher. Infine Ashley Judd recita la parte della First Lady Margaret Asher, Sean O’Bryan quella di Ray Monroe e Tory Kittles è l’Agente Jones.

