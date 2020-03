Una strana, per certi versi triste, Festa del Papà quella che ricorre oggi, giovedì 19 marzo 2020. Tuttavia, non si può non celebrare o almeno provarci

Auguri Festa del Papà 2020: frasi, pensieri e citazioni per i social

Una strana, per certi versi triste, Festa del Papà quella che ricorre oggi, giovedì 19 marzo 2020. Tuttavia, non si può non celebrare, o almeno provarci, anche in tempi di quarantena e isolamento. D’altra parte, la convivenza coatta potrebbe essere un’occasione in più per passare del tempo con i propri padri.

Festa del Papà: l’origine della ricorrenza

Come ogni anno, anche in questo 19 marzo ricorre la Festa del Papà. In questa data si celebrano tutti i padri non solo in Italia ma in tutti i paesi di tradizione cattolica visto che viene fatta coincidere, nonostante il suo carattere laico, con la celebrazione di San Giuseppe, padre di Gesù e protettore dei padri di famiglia. Nel resto del mondo, infatti, la data della festa del Papà varia: in Russia si fa coincidere con il Giorno dei Difensori della Patria, 23 febbraio, in Australia capita ogni prima domenica di settembre, in Francia ogni terza domenica di giugno e così via.

Festa del Papà 2020: biglietti auguri per Whatsapp e poesie

Qualche frase per fare gli auguri

Di seguito qualche frase per augurare una buona Festa del Papà:

“Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli”

(F.Schiller)

“Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno” (F. Dostoevskij)

“Non è difficile diventar padre; essere un padre, questo è difficile” (W. Busch)

“Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani” (R. Markham)

“Una madre nasce contemporaneamente a suo figlio. Un padre a volte aspetta degli anni prima di nascere” (F. Caramagna)

“Il padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi” (Papa Francesco)

“I figli hanno bisogno di testimoni che dicano loro non qual è il senso dell’esistenza, bensì che mostrino attraverso la loro vita che l’esistenza può avere un senso” (M. Recalcati)

