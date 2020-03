Condividi su

Amici 19: ospiti e anticipazioni di stasera 20 marzo 2020

Si avvicina sempre di più il momento della resa dei conti per i protagonisti di Amici 19. Il talent show per eccellenza, in onda oggi 20 marzo 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo quarto appuntamento con tante sorprese, nuove sfide e incredibili performance artistiche che sicuramente riusciranno ad emozionare il pubblico.

Stasera quindi il programma trascinerà i telespettatori nel magico mondo della danza e del canto grazie alle straordinarie esibizioni degli agguerriti concorrenti pronti a mettere in mostra tutto il proprio talento con la speranza di diventare famosi. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Amici 19!

Dobbiamo restare a casa, è questa la sintesi del decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Coronavirus. In questo periodo così difficile ci viene in soccorso il piccolo schermo offrendoci programmi d’intrattenimento perfetti per trascorrere il tempo piacevolmente e distrarsi. Perché quindi non guardare Amici 19 e lasciarsi trasportare dall’allegria del programma? La settimana scorsa tanti sono stati i momenti emozionanti ma anche di profonda tensione che hanno animato la puntata: si è conclusa l’esperienza del talent show per Valentin anche se non è stata una vera e propria eliminazione. La decisione infatti di abbandonare la trasmissione è stata presa in parte dal ragazzo e in parte influenzata dalle parole di Maria De Filippi che, innervosita da alcune dichiarazioni del concorrente, gli ha consigliato di non partecipare più allo spettacolo qualora non fosse in accordo con le modalità della gara. C’è stato poi anche un battibecco tra Alessandra Celentano e la conduttrice in merito alla valutazione della giuria dell’esibizione di Javier. Quest’ultimo infatti ha perso la sfida contro Nicolai ed ha protestato sorretto anche dalla professoressa di danza classica. La presentatrice allora ha contestato l’atteggiamento della professionista.

Tra poche ore quindi torneranno gli studenti di Amici 19 che porteranno avanti la battaglia del Tutti contro tutti. Come di consueto le performance verranno valutate da:

Infine gli allievi ancora in gara ad Amici 19 sono Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Nicolai e Javier. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

