Atomica bionda: trama, cast e anticipazioni film di stasera su Italia 1

Il weekend si apre all’insegna dell’intrattenimento ad alta tensione con Atomica bionda. Il thriller del 2017, in onda stasera 20 marzo 2020 alle 21:20 su Italia 1, è stato diretto da David Leitch, regista, attore, stuntman e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver recitato in opere come Walker Texas Ranger, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, The Order, V per Vendetta, Professione Assassino e The Bourne Legacy.

Il lungometraggio d’azione, distribuito da Universal Pictures e sceneggiato da Kurt Johnstad, ha potuto sulle musiche di Tyler Bates, la fotografia di Jonathan Sela mentre il montaggio è stato affidato a Elísabet Ronaldsdóttir. Il film inoltre rappresenta l’adattamento per il grande schermo della graphic novel The Coldest City scritta da Antony Johnston ed ha incassato al botteghino in Italia 98,6 mila euro nel primo fine settimana di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Atomica bionda!

Atomica bionda è ambientato nel 1989 e segue le vicende di Lorraine Broughton, brillante spia della Secret Intelligence Service. Manca davvero poco al crollo del muro di Berlino che cambierà per sempre l’equilibrio tra le superpotenze con conseguenze economiche importanti e proprio per questo alla donna viene affidato il compito di indagare su coloro che stanno trafficando in quella zona della Germania.

Obiettivo principale è quello di recuperare una lista contenente i nomi di tutti gli agenti occidentali attivi sul territorio e i loro affari. La protagonista inoltre ricevere l’ordine dai superiori di collaborare con David Percival, capo della sede di Berlino. giunta nella città, l’atomica bionda conosce il suo alleato di cui però non si fida completamente.

Il cast del film

In Atomica bionda Charlize Theron interpreta Lorraine Broughton mentre James McAvoy è David Percival. John Goodman veste i panni di Emmett Kurzfeld, Til Schweiger quelli dell’orologiaio ed Eddie Marsan è Spyglass.

Hanno partecipato al film anche Sofia Boutella nel ruolo di Delphine Lasalle, Roland Møller in quello di Aleksander Bremovych e Toby Jones è Eric Gray. Bill Skarsgård recita la parte di Merkel, Sam Hargrave quella di James Gasciogne e James Faulkner è C. Infine Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Yuri Bakhtin.

