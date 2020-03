In arte Mina: le anticipazioni e gli ospiti della serata evento che andrà in onda oggi 23 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 3.

La settimana si apre all’insegna delle grandi emozioni con In arte Mina. La serata evento, in onda oggi 23 Marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 3, ripercorrerà la gloriosa carriera dell’amata cantante di Busto Arsizio che da più di cinquant’anni è sulla cresta dell’onda e, pur non apparendo più in pubblico continua ad essere una delle voci più apprezzate in Italia e all’estero.

Al timone del programma ci sarà Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore televisivo che attraverso video, immagini d’archivio e testimonianze esclusive ci guiderà in questo magico viaggio e potrà contare sulla presenza di ospiti speciali che renderanno unico lo spettacolo. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi In arte Mina!

In arte Mina: anticipazioni stasera 23 marzo 2020 su Rai 3

Sebbene un programma televisivo non possa di certo cancellare ciò che stiamo vivendo ogni giorno a causa del Coronavirus, guardare In arte Mina potrebbe essere un’ottima alternativa per trascorrere il tempo e prendersi una pausa dalle preoccupazioni quotidiane. Rai 3 ha deciso di proporre in replica questa serata speciale proprio in occasione dell’ottantesimo compleanno della straordinaria cantante lombarda che cadrà il 25 marzo 2020. Tra poche ore quindi Pino Strabioli ci porterà alla scoperta della vita professionale e privata della vocalist che proprio all’apice del successo decise di non apparire più in pubblico. Era il 1978 quando si ritirò dalle scene lasciando senza parole i suoi fan e l’Italia tutta. Una decisione importante che consacrò definitivamente al mito la la donna.

Il conduttore attraverso immagini inedite, filmati e video d’archivio ci mostrerà le incredibili esibizioni che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese e ascolteremo le testimonianze di produttori discografici, colleghi e personaggi appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo che hanno conosciuto e lavorato con l’eclettica cantante. In Arte Mina poi potrà contare sulla presenza di Fiorello, Giorgia e Giuliano Sangiorgi che omaggeranno La voce più bella del mondo con emozionanti performance. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Rai 3.

