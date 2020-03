NBC ha rinnovato una serie tv che ha riscosso un buon successo tra il pubblico per le tematiche che affronta: stiamo parlando di This is Us

This is Us 5: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie tv

NBC ha rinnovato una serie tv che ha riscosso un buon successo tra il pubblico per le tematiche che affronta: stiamo parlando di This is Us. Lo show appartiene al genere drammatico ed è caratterizzato da una componente emotiva così efficace da lasciarci spesso spiazzati e commossi; non a caso ha ottenuto spesso nomination ai premi più ambiti del mondo della televisione. La serie tv nasce da un’idea Dan Fogelman, il quale si occupa anche della sceneggiatura. La quinta stagione di This is Us conterà 18 episodi dalla durata di 40 minuti circa ciascuno.

La serie verrà distribuita in Italia, salvo slittamenti a causa dell’emergenza Coronavirus, a ottobre di quest’anno, su Fox. Chiunque volesse recuperare lo show, attualmente le prime 3 stagioni sono presenti sul catalogo di Amazon Prime Video.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più su quella che sarà la trama della quinta stagione.

This is us 5: la trama

La trama dello show ruota intorno la coppia di Jack e Rebecca ed è ambientata nel 1980. L’inizio della serie è già di per sé devastante e dà un’idea di ciò che sarà in futuro: Rebecca rimane incinta di 3 gemelli, ma durante il parto le cose non vanno come previsto e uno dei neonati non sopravvive. Sotto il suggerimento del medico, decidono di adottare un altro bambino nato in quello stesso giorno, ma abbandonato dalla famiglia. La particolarità dello show riguarda il format degli episodi: lo spettatore sarà coinvolto in 3 linee temporali e avrà la possibilità di ricostruire pezzo per pezzo gli eventi per avere un quadro molto preciso sulle dinamiche della famiglia.

La quinta stagione dovrebbe essere l’ultima della serie e quasi sicuramente vedremo gli ultimi momenti di vita di Rebecca, la quale si trova a casa di Kevin con tutta la famiglia riunita. Oltre a ciò, scopriremo cosa accade ai figli nel futuro e l’evoluzione delle loro relazioni.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di This is Us e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Milo Ventimiglia veste i panni di Jack Pearson; Mandy Moore nel ruolo di Rebecca Pearson; Sterling K. Brown è Randall Pearson; Chrissy Metz interpreta Kate Pearson; Justin Hartley veste i panni di Kevin Pearson; Susan Kelechi Watson nel ruolo di Beth Pearson; Chris Sullivan è Toby Damon.

