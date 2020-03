Condividi su

Coronavirus Piemonte, ultime notizie: contagi, morti e guariti al 23 Marzo

Continua ad essere monitorata la situazione epidemiologica in tutto il territorio nazionale. Il Piemonte è quarta regione con più contagi da Covid-19, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile nazionale ed ai dati diffusi dalla Regione. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, era risultato positivo al tampone ed oggi ha dichiarato di essere guarito dopo un periodo di isolamento domiciliare. Proprio il governatore è fra le tre persone guarite oggi: come lui, una donna 54enne di Torino ed un bambino originario della provincia di Novara. 17 sono complessivamente le persone guarite nella Regione: 6 nel Torinese, 3 nel Novarese, 2 in provincia di Cuneo, 4 in provincia di Asti, 1 nel Vercellese ed un’altra persona residente fuori regione.

Coronavirus Piemonte, il punto della situazione nelle province

I casi di contagio da coronavirus nel territorio piemontese sono così distribuiti: 2.198 in provincia di Torino, 367 in provincia di Cuneo, 209 nell’Astigiano, 420 nel Novarese, 817 in provincia di Alessandria, 263 nel Vercellese, 253 in provincia di Biella, 190 nel Verbano-Cusio-Ossola. 95 i casi in attesa di elaborazione e di attribuzione territoriale. 15 i nuovi decessi nella giornata odierna, 315 quelli totali dall’inizio dell’epidemia, così distribuiti: 76 nel Torinese, 32 a Biella, 12 ad Asti, 44 a Novara, 89 ad Alessandria, 18 a Vercelli, 20 a Cuneo, 19 nel Verbano-Cusio-Ossola, 5 deceduti nella regione ma non in essa residenti.

Ulteriori dettagli

La Giunta regionale sta lavorando ad un piano volto a supportare le aziende che non producono servizi essenziali. Si tratta di un decalogo, regole che le imprese dovranno seguire per non agire in contrasto con il decreto emanato dal Governo, che ha disposto lo stop di qualsiasi attività che non produca beni di prima necessità. Un’ulteriore misura di contenimento quella annunciata il 21 Marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per limitare il più possibile la diffusione del virus. L’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha dichiarato che i contagi sono in diminuzione: nei giorni precedenti raddoppiavano dopo due giorni, attualmente lo stesso numero di nuovi casi sembra presentarsi dopo circa cinque giorni.

