577 i casi totali di contagio da coronavirus in Umbria. 5 i pazienti guariti, 16 i decessi complessivi. Il trend è risultato oggi in calo.

Condividi su

Coronavirus Umbria, ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 23 Marzo

Contenuto il numero di contagi nella Regione Umbria: 577 i contagi totali da coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di cui 556 attuali. 424 i casi di contagio nella provincia di Perugia, 132 in quella di Terni, 19 i casi fuori regione. 3.561 i tamponi effettuati in Umbria fino ad oggi, 148 i ricoverati, di cui 115 residenti in provincia di Perugia e 25 in quella di Terni. 8 i ricoverati fuori regione. 2.274 le persone sotto osservazione, di cui 1.570 in provincia di Perugia e 704 a Terni. Sono soltanto cinque le regioni italiane che hanno registrato finora meno casi di contagio rispetto all’Umbria: si tratta della Valle D’Aosta, della Sardegna, della Calabria, della Basilicata e del Molise. Contenuta la diffusione del coronavirus nella regione anche a confronto delle regioni limitrofe.

Coronavirus Umbria, altri dettagli

Sono 55 in più le persone contagiate in territorio umbro rispetto alla giornata di ieri, secondo quanto riportato dall’Ansa. 5 i pazienti guariti, di cui 4 in territorio Perugino ed uno a Terni, 16 i decessi totali. La situazione nella regione può essere ritenuta ottimistica e sotto controllo. Anche l’Umbria dovrà rispettare le norme imposte dal Decreto Marzo, emanato dal Consiglio dei Ministri e prorogato oltre la data del 3 Aprile. Borrelli, capo della Protezione Civile, ha ringraziato gli Stati venuti in aiuto dell’Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus: oltre alla Cina anche Cuba e la Russia si sono mobilitate. La Germania ha accolto due pazienti affetti dal Covid-19 e dovrebbe in totale ospitarne otto.

La situazione in Italia

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile nell’ultimo bollettino sono 63.927 i casi di contagio in Italia dall’inizio dell’epidemia, il cui focolaio è stata la Lombardia. 7.432 le persone guarite, 6.077 i decessi. 26.522 persone positive si trovano in isolamento domiciliare, 3.204 sono ricoverate in terapia intensiva. Le regioni più colpite continuano ad essere la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e le Marche. Oggi il trend di crescita del contagio è risultato in calo, la giornata odierna ha presentato un quadro più ottimistico rispetto ai giorni passati.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]