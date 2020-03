Condividi su

Pechino Express 2020: anticipazioni stasera 24 marzo 2020

Stasera abbandonate le preoccupazioni quotidiane, lasciatevi trasportare dalla allegria e spensieratezza di Pechino Express 2020! L’adventure game, in onda oggi 24 Marzo 2020 dalle 21:20 su Rai2, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con tante sorprese, imprevisti ed esilaranti sfide.

In questo periodo così difficile per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus, guardare un programma televisivo spassoso potrebbe essere un’ottima alternativa per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole tra le quattro mura di casa. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Pechino Express!

La nuova edizione del programma condotto da Costantino della Gherardesca ci ha abituato fin dalla prima puntata a grandi avventure e momenti di puro divertimento. La settimana scorsa i concorrenti sono partiti dall’incantevole Kaili con l’obiettivo di raggiungere Longsheng, in Cina (per chi stesse pensando al Coronavirus non c’è da preoccuparsi infatti le riprese del programma sono state girate molto prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19). I protagonisti della trasmissione hanno dovuto fare i conti con uno scambio di coppie, cambiamento che ha reso la sfida ancora più complicata. Successivamente poi è stato ristabilito l’ordine precedente e i viaggiatori hanno incontrato un ospite speciale: Andrea Maggi, professore de Il Collegio che ha illustrato la nuova prova da superare. Completata quest’ultima, è terminata l’esperienza di Pechino Express per Vera Gemma e Gennaro Lillio.

Tra poche ore quindi torneranno a farci sorridere i protagonisti dell’adventure Game alle prese con tradizioni, culture e usanze orientali spesso sono molto diverse da quelle occidentali. Non mancheranno litigi, scontri e rocamboleschi stratagemmi per ottenere passaggi e arrivare in poco tempo alla tappa prestabilita. Le coppie ancora in gioco sono: Top Wedding Planner, Collegiali, Gladiatori e Mamma e Figlia. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Rai 2.

