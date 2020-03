Condividi su

Terminator – Genisys: trama, cast e anticipazioni stasera in tv

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora non lasciatevi sfuggire Terminator- Genisys! La pellicola del 2015, in onda stasera 27 marzo 2020 dalle 21:26 su Italia 1, è stata diretta da Alan Taylor, regista e produttore televisivo statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Palookaville, I vestiti nuovi dell’imperatore, Thor: The Dark World e Kill the Poor.

Il lungometraggio fantascientifico, reboot della celebre saga cinematografica iniziata nel 1984, ha potuto contare sulle musiche di Lorne Balfe, la fotografia di Kramer Morgenthau mentre la sceneggiatura è stata affidata a Laeta Kalogridis, Patrick Lussier. Inoltre il film al botteghino in Italia ha incassato 2,8 milioni di euro nelle prime cinque settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Terminator- Genisys!

Los Angeles, 2029. Il network Skynet nel 1997 ha causato l’apocalisse nucleare ma i pochi sopravvissuti, guidati dal coraggioso John Connor, riescono nell’ardita impresa di cambiare il destino che sembrava oramai già scritto della guerra contro le macchine.

Resosi conto del pericolo, Il responsabile del disastro atomico decide di inviare un Terminator nel passato per neutralizzare Sarah Connor, madre del valoroso capo della Resistenza umana grazie al quale è stato possibile ribaltare l’esito della tragica battaglia. L’obiettivo quindi è quello di impedire la nascita del leader eliminando così il problema alla radice ma torna indietro nel tempo anche Kyle Reese, soldato mandato per proteggere la donna. Come andrà a finire?

Il cast del film

In Terminator Arnold Schwarzenegger interpreta il Guardiano/T-800 mentre Jason Clarke è John Connor/T-3000. Emilia Clarke veste i panni di Sarah Connor, Jai Courtney quelli di Kyle Reese e J. K. Simmons è O’Brien.

Hanno partecipato al film Dayo Okeniyi nel ruolo di Danny Dyson, Matt Smith in quello di Alex/T-5000 e Courtney B. Vance è Miles Dyson. Lee Byung-hun recita la parte di T-1000, Michael Gladis quella del tenente Matias e Sandrine Holt è il detective Cheung. Infine Terminator Bryant Prince è Kyle Reese 12enne e Willa Taylor interpreta Sarah Connor a 9 anni.

