Pantano: trama, cast e anticipazioni serie tv su Netflix. Le curiosità

Amate i thriller cupi? Allora non lasciatevi sfuggire Pantano! La serie tv polacca, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da mercoledì 25 marzo 2020, è stata diretta da Jan Holoubek e sembra avere tutte le carte in regola per appassionare il pubblico con la sua intricata trama.

La prima ed unica stagione della fiction a tinte fosche è composta da cinque episodi che ruotano attorno ad un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un’agghiacciante verità. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Pantano!

Pantano: trama e anticipazioni serie tv su Netflix

Ogni mese Netflix arricchisce il proprio catalogo con contenuti nuovi ed interessanti selezionati appositamente sulla base dei gusti del pubblico. Obiettivo del colosso dell’intrattenimento è quello di soddisfare le esigenze degli utenti sempre in cerca di film e fiction stimolanti soprattutto in questo difficile periodo. Da quando è stato emanato dal Governo il decreto per il contenimento e contrasto del Coronavirus non è possibile uscire di casa, se non in casi di estrema necessità, e quindi guardare una serie tv o una pellicola rappresenta un’ottima alternativa per trascorre del tempo piacevole stando comodamente seduti sul proprio divano. Date le circostanze l’approdo di Pantano sulla piattaforma streaming è quanto mai propizio in particolar modo per chi ama storie cupe e dense di suspense.

La serie tv è ambientata negli anni ’80 in una città della Polonia e segue le vicende di una coppia di giornalisti che indaga su di un caso di duplice omicidio. Le vittime del brutale crimine sono una prostituta e un giovane attivista politico ma la polizia sembra comportarsi in modo strano. Proprio lo strano atteggiamento delle forze dell’ordine insospettisce i protagonisti che decidono di investigare per conto proprio con la speranza di scoprire la verità.

Il cast della serie tv

In Pantano Dawid Ogrodnik interpreta Piotr Zarzycki mentre Andrzej Seweryn è Witold Wanycz. Zofia Wichłacz veste i panni di Teresa Zarzycka, Magdalena Walach quelli di Helena Grochowiak e Agnieszka Zulewska è Nadia.

Hanno partecipato alla serie tv anche Zbigniew Walerys nel ruolo di Zbigniew Brynski, Ireneusz Czop in quello dell’accusatrice e Dariusz Chojnacki è Koledowicz. Infine Gabriela Muskala recita la parte di Magda Drewiczowa.

Pantano: le curiosità

Forse non tutti sanno Pantano è basato su di un romanzo poliziesco polacco intitolato Rojst che in italiano significa palude.

La serie tv ha debuttato ben due anni fa sulla piattaforma streaming Showmax che però attualmente non esiste più. Questo elemento e il fatto che la fiction sia stata realizzata come opera auto conclusiva elimina qualsiasi possibilità che venga realizzato un nuovo capitolo.

