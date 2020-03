Condividi su

Serie tv Netflix marzo 2020: calendario uscite e trame principali

Serie Tv Netflix: come ogni mese, anche a marzo 2020, il catalogo dei contenuti della nota piattaforma di streaming si aggiorna con nuovi telefilm, nuove stagioni di telefilm già noti e, naturalmente, con nuovi film.

Serie tv Netflix marzo 2020: le nuove uscite

Riverdale (terza stagione): 1 marzo

Vikings (sesta stagione, prima parte): 5 marzo

Castlevania (terza stagione): 5 marzo

Ugly delicious (seconda stagione): 6 marzo

The protector (terza stagione): 6 marzo

On my block (terza stagione): 11 marzo

Dirty Money (seconda stagione): 11 marzo

Elite (terza stagione): 13 marzo

Kingdom (seconda stagione): 13 marzo

Lettera al re (prima stagione): 20 marzo

Tiger King (mini serie): 20 marzo

Freud (prima stagione): 23 marzo

Ozark (terza stagione): 27 marzo

A marzo 2020 arriveranno in ordine sparso anche tante altre serie tv come Califfato, Feel Good, Greenhouse Academy, Prova a sfidarmi, Self-Made: la vita di Madam C.J.Walker, Vampires, The English Game, Segni, Unorthodox, Black Lightning, Itaewon Class.

Film Netflix marzo 2020: le novità

La città incantata, Principessa Mononoke, Nausicaa della Valle del Vento, Un giorno di ordinaria follia, La storia infinita, The Truman Show, Lock & Stock, Suspiria, I nuovi mostri: 1 marzo

Inferno: 2 marzo

Dogman: 3 marzo

Spenser Confidential: 5 marzo

Lost Girls: 13 marzo

Sex and the City: The Movie: 15 marzo

American Honey: 17 marzo

Ultras: 20 marzo

Eight grade: 27 marzo

Altri film che usciranno su Netflix a marzo 2020: I miei vicini Yamada, Arrietty – il mondo segreto sotto il pavimento, La ricompensa del gatto, La storia della principessa splendente, Cemento Armato, Le bizzarre avventure di Jojo, Giovani, pazzi e Svitati, L’incredibile storia di Winter il Delfino 2, La sedia della felicità, Love Story, Passione sinistra, Pelham 123, You Got Served, Il silenzio della città bianca, I am Jonas e Sitara: Let Girls Dream, The circle Brazil, Last Ferry, Summer Night, Hospital Playlist, Search party, The Young Messiah, The occupant, Signs e tanti altri ancora.

