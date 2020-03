Pets – Vita da animali, questa sera su Italia 1 andrà in onda il film d’animazione nato dai creatori di Cattivissimo Me e diretto nel 2016

Condividi su

Pets – Vita da animali: trama e anticipazioni stasera su Italia 1

Questa sera su Italia 1 andrà in onda il film d’animazione diretto da Chris Renaud e Yarrow Cheney, distribuito da Universal Pictures nel 2016. Titolo originale, The Secret Life of Pets, Pets – Vita da animali vede come protagonista il cucciolo Max il quale, ogni mattina, ogni mattina, si chiede cosa faccia la sua padrona quando varca la soglia di casa. La vita di Max sarà però sconvolta dall’arrivo dell’enorme e peloso Duke, che sembrerà tenersi tutte per sé le attenzioni della padroncina.

Il film d’animazione, in onda questa sera, in prima serata su Italia 1, è altresì disponibile sulla piattaforma streaming Infinity.

Sapiens un solo pianeta: anticipazioni e servizi stasera 28 marzo 2020

Pets – Vita da animali: trama film d’animazione, questa sera su Italia 1

Vi siete mai chiesti cosa fanno i vostri animali domestici quando non siete in casa? Pets – Vita da animali, nato dalla mente dei creatori di Cattivissimo Me, sarà parte della programmazione del sabato sera di Italia 1.

Il cucciolo Max vive in un grazioso quartiere insieme a Katie, padroncina e unica amica. Ogni giorno, Max vede la ragazza varcare la soglia e uscire di casa per non tornare fino a tarda sera. All’interno del quartiere, fin dal momento in cui tutti lasciano le proprie case per recarsi a lavoro, gli animali domestici prendono possesso degli ambienti domestici e vivono la propria via in assoluta autonomia.

VivaRaiPlay: ospiti e anticipazioni stasera 28 marzo 2020

Pets – Vita da animali: anticipazioni, la vita segreta di Max

La spensieratezza di Max verrà interrotta però dall’inatteso arrivo di Duke, un grosso cane peloso che Katie porterà a casa per avere un altro animale da compagnia. Nel tentativo di accaparrarsi tutte le attenzioni della ragazza, Max e Duke si ritrovano improvvisamente fuori casa, lontano dal quartiere e dal loro luogo sicuro. Nel frattempo, Katie si incammina per ritrovare i suoi due cuccioli e nella speranza di poterli riabbracciare.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it