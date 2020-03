Sapiens un solo pianeta: anticipazioni e servizi stasera 28 marzo 2020

Condividi su

Questa sera, sabato 28 marzo in prima serata su Rai 3, andrà in onda la settima puntata del programma condotto da Mario Tozzi dal titolo Sapiens un solo pianeta. Nel corso del consueto appuntamento serale si discuterà, in particolare, di cibo, agricoltura biologica e allevamenti intensivi, tematiche attuali legate ad atteggiamenti e usi quotidiani che mettono a dura prova l’equilibrio naturale del nostro Pianeta.

Le puntate del programma di divulgazione culturale e scientifica, condotte dal Primo Ricercatore CNR, sono state girate, lo ricordiamo, prima dell’attuale emergenza sanitaria.

Sapiens un solo pianeta: anticipazioni questa sera, food e agricoltura intensiva

Sapiens Un solo Pianeta, va in onda ogni sabato in prima serata su Rai 3. Il programma di divulgazione, legato non solo alla figura dei Sapiens, ma anche a temi riguardanti la Natura e il Mondo in cui viviamo, ponendo interessanti quesiti e cercando di offrire, almeno in parte, importanti risposte.

Nel corso della puntata in onda questa sera ci chiederemo per quanto tempo ancora riusciremo a sfruttare le risorse naturali per sfamare circa Sette Miliardi di persone, considerando la nostra come una popolazione in continua crescita.

Sapiens un solo pianeta: servizi in onda questa sera, OGM e Bio

Negli anni scorsi si è spesso discusso dell’agricoltura OGM, per poi riscontrare un ritorno alle coltivazioni Biologiche.

Tutto questo è legato alla necessità di soddisfare il fabbisogno della popolazione. Da qui la questione degli allevamenti intensivi. Se da un lato, infatti, l’essere umano continua a sfruttare al massimo e al limite le risorse agricole e i terreni coltivabili, dall’altro il mercato riscontra sempre una maggiore richiesta di carni da allevamento, come bovine e suine. Questo, secondo gli esperti, ha causato deforestazione, inquinamento e danni alle riserve idrogeologiche. Insieme a Mario Tozzi e ad alcuni ospiti, nel corso della puntata di questa sera di Sapiens Un solo Pianeta, cercheremo di fare chiarezza su questi e molti altri aspetti.

