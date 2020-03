Condividi su

VivaRaiPlay: ospiti e anticipazioni stasera 28 marzo 2020

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il secondo Best Of di VivaRaiPlay, programma di intrattenimento a cura di Fiorello e Vincenzo Mollica, andato in onda lo scorso autunno.

La scorsa settimana, sabato 21 marzo, la puntata speciale è stata interrotta dall’edizione straordinaria del Tg1 che aveva trasmesso, in diretta, un importante messaggio da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo spettacolo, questa sera, riprenderà dunque da dove l’avevamo lasciato, con i monologhi più esilaranti dello show man Siciliano e la partecipazione i numerosi ospiti.

Obbligo mascherine coronavirus: chi deve metterla e quando serve davvero

VivaRaiPlay: ospiti questa sera su Rai 1, seconda replica

Servendosi dell’Hashtag #iorestoacasasuRai1, Fiorello ha dato vita ad una vera e propria campagna di sensibilizzazione sui Social, ricordando a tutti quanto sia importante restare a casa in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria. Ad allietare, almeno in parte, la quarantena, ci saranno dunque ben tre puntate del Meglio di VivaRaiPlay. La seconda puntata andrà in onda questa sera, in prima serata, sul Primo Canale Rai; la terza ed ultima sarà mandata in onda sabato 4 aprile.

Dopo aver rivisto la grottesca partecipazione di Calcutta e la sua rivisitazione del celebre brano di Gianni Morandi in chiave Indie, siamo passati all’esibizione canora di Michelle Hunziker, interamente in lingua tedesca. Questa sera, con grane attesa, rivivremo la performance di Levante, Tommaso Paradiso e Achille Lauro.

VivaRaiPlay: anticipazioni, “Il meglio di…” con Rosario Fiorello

Le prime quattro puntate dello Show erano state trasmesse su Rai 1, mentre le restanti erano andate in onda sul sito di Raiplay. Il programma aveva celebrato l’inaugurazione del nuovo servizio streaming offerto dalla Rai, con nuovi contenuti, nuovo catalogo e nuove sezioni legate all’educazione, all’infanzia e all’intrattenimento dei più giovani. Otto puntate in compagnia di Fiorello saranno dunque accorpate in tre prime serate, per rivivere la magia e la spensieratezza di quei momenti.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it