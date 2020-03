Condividi su

Ciao Darwin: ospiti e anticipazioni stasera 28 marzo 2020 Canale 5

Torna su Canale 5 l’appuntamento con Ciao Darwin, ottava edizione del programma condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. Questa sera, in prima serata, andrà in onda in replica la puntata trasmessa per la prima volta il 22 marzo 2019, esattamente un anno fa.

Le misure restrittive adottate dal Governo Italiano per far fronte all’attuale emergenza sanitaria, hanno infatti impedito la realizzazione di nuove puntate e nuove sfide. Per cercare di allietare, per quanto sia possibile, il sabato sera di Canale 5, la produzione ha dunque pensato di mandare in onda una delle puntate di maggiore audience della scorsa edizione.

Ciao Darwin: ospiti e categorie di questa sera, replica del 22 marzo 2019

Questa sera avremo la possibilità di rivedere la sfida tra due singolari categorie, Gay Pride VS Family Day, rispettivamente capitanate da Vladimir Luxuria e dal cantante Giuseppe Povia.

Tra le prove più attese dal pubblico a casa ci sono, senza dubbia, la Macchina del Tempo e la Prova di Coraggio, seguite subito dopo dalla grottesca sfilata dei concorrenti. Ricordiamo che, a partire dallo scorso anno, è stato annullato il gioco dei rulli a seguito di un grave incidente che ha visto protagonista uno dei partecipanti.

La puntata Family Day VS Gay Pride, andata in onda il 22 marzo 2019, vedeva tra le protagoniste un singolare personaggi, Donna Ciretta Bella. Nelle ultime ore, attraverso i social, i telespettatori di Canale 5 e i fan del programma stanno ricordando la performance della concorrente, riportando alla memoria la sua grottesca partecipazione a Ciao Darwin.

Ricordiamo, infine, che a scendere dalla scala in veste di Madre Natura, questa sera sarà la modella francese Angelina Michelle, nota al grande pubblico per i suoi folti capelli rossi, gli occhi azzurri e il pallore ottocentesco che la contraddistingue. La modella – influencer, in una recente un’intervista, ha voluto ricordare le giornate trascorse negli Studi Mediaset e il ruolo di Madre Natura che è stato per lei una sorta di battesimo per la sua carriera televisiva.

