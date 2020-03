Condividi su

Coronavirus Veneto, ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 30/3

I segnali che mostrano l’andamento della curva epidemiologica a livello nazionale sembrano incoraggianti. La curva sembra essersi stabilizzata, non c’è più alcuna crescita esponenziale e le misure di contenimento legate prevalentemente al distanziamento sociale stanno producendo i suoi frutti. Mentre la situazione in Lombardia rimane critica, in una delle Regioni finora più colpite dall’emergenze (il Veneto), sembra che la situazione si sia finalmente stabilizzata. La Regione guidata da Luca Zaia fa registrare un aumento dei casi totali del 5,4%, inferiore alla media nazionale e pertanto di ottimo auspicio. Ciò che però fa ben sperare più di ogni altro dato, per la Regione Veneto, è che l’incremento dei casi attivi si ferma a 338: in pratica, ci si avvicina sempre di più al tanto agognato Ro (riproduttività) = 1.

Il Veneto è la seconda Regione con più tamponi effettuati e più della stessa Lombardia (epicentro dell’epidemia in Italia), sembra avviarsi con maggior celerità verso la fine della crisi.

Il Veneto è la seconda Regione per numero di tamponi effettuati. Vicinissimi al picco

Secondo i dati della protezione civile – aggiornati alle ore 17:00 del 29 marzo -, il numero di casi attivi raggiunge i 7.251. La gran parte di questi (5.310) sono in isolamento domiciliare; altri 1.586 sono in terapia sub-intensiva e, infine, 355 in terapia intensiva. Purtroppo si registrano già 392 deceduti.

Ricoverati con sintomi 1.586 Terapia intensiva 355 Totale ospedalizzati 1.941 Isolamento domiciliare 5.310 Attualmente positivi 7.251 Nuovi attualmente positivi 338 Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) 715 Deceduti 392 Casi Totali 8.358 Tamponi 94.784

I dati dell’emergenza da coronavirus in Veneto, provincia per provincia

Come si può osservare, l’incremento dei casi totali è decisamente contenuto in tutto il territorio regionale. Il Veneto fa registrare una variazione di appena il 5,4%. Padova e Verona sono le province più colpite dall’emergenza, con rispettivamente 2.124 e 1.876 casi totali. Situazione per ora sotto controllo a Rovigo, dove sono stati accertati solo 125 casi e non presenta variazioni significative rispetto alla rilevazione precedente. Il dato di Belluno (+7,9%) e di Vicenza (+6,56%) va tenuto sotto stretta osservazione.

VENETO 8.358 +5,40% Padova 2.124 +5,72% Verona 1.876 +6,96% Treviso 1.402 +3,16% Vicenza 1.104 +6,56% Venezia 1.067 +4,71% Belluno 396 +7,90% Rovigo 125 +2,46% In attesa di conferma 264

