Condividi su

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 30/3

Per il momento, il coronavirus in Campania non ha straripato. Il tasso di riproduttività sembra mantenersi su livelli gestibili per la Sanità e, secondo le stime offerte dal Governatore De Luca in collaborazione con i tecnici, il picco dovrebbe essere previsto per la fine della prossima settimana (vicino al giorno della Pasqua).

Clicca qui per i principali dati e statistiche sull’emergenza da covid-19 in Italia

Attualmente in Campania ci sono 1.556 casi attivi (su 1.759 totali), con la gran parte di questi ubicati nella provincia di Napoli (con 898 casi totali). Le altre province sembrano resistere e presentano numeri fortunatamente bassi. È pur vero che la Campania è una delle Regioni che esegue meno tamponi in assoluto: dall’inizio dell’emergenza ne sono stati eseguiti appena 11.805.

Il numero di deceduti si ferma, per ora, a 117. Altri 86 sono clinicamente guariti e/o in attesa di conferma del doppio tampone da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. I dati sono aggiornati alle ore 17:00 del 29 marzo.

Ricoverati con sintomi 476 Terapia intensiva 135 Totale ospedalizzati 611 Isolamento domiciliare 945 Attualmente positivi 1.556 Nuovi attualmente positivi 149 Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) 86 Deceduti 117 Casi Totali 1.759 Tamponi 11.805

Il governatore Vincenzo De Luca chiama alla risolutezza

L’ex sindaco di Salerno e attuale governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, continua ad ammonire la cittadinanza attraverso il suo intervento settimanale (diventato ormai imperdibile per molti campani). Nell’ultimo punto della situazione, De Luca ha parlato di un probabile picco di contagi per la prima metà di aprile, con 3.000 casi attivi e 300 ricoveri in terapia intensiva. Una previsione che favorirebbe la gestione della crisi (il sistema sanitario regionale dovrebbe reggere l’urto). Nell’ultimo intervento in diretta televisiva ha ammonito la Protezione Civile sull’utilità delle mascherine inviate, definendole come “mascherine di Bunny il coniglietto“.

Coronavirus, De Luca mostra mascherine: "Ci hanno mandato quelle di Bunny il coniglietto"

Watch this video on YouTube

L’emergenza coronavirus in Campania: i dati provincia per provincia

Tornando ai dati per Provincia, si osserva come la zona maggiormente a rischio è quella del napoletano (che presenta, tra l’altro, una altissima densità di popolazione). Tra città e provincia, Napoli fa registrare 898 casi totali (corrispondente al 51% dei casi accertati in Campania). Seguono a distanza la provincia di Salerno (323 casi e 18% del totale dei casi in Regione), Avellino (208 -- 12%) e Caserta (197 -- 11%). Ultima Benevento che segnala appena 21 casi e sembra essere al salvo dall’epidemia da covid-19.

NAPOLI 898 SALERNO 323 AVELLINO 208 BENEVENTO 21 CASERTA 197

Clicca qui per gli ultimi dati sull’emergenza da covid-19 in Lombardia

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it