Coronavirus Emilia-Romagna, ultime notizie: gli aggiornamenti al 31/03

La giornata di ieri, 30 marzo, ha mostrato segnali di netto miglioramento della situazione epidemica in Italia. Le Regioni più colpite dal virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) mostrano un rallentamento importante della diffusione. Per la prima volta in Lombardia si è registrata una riduzione dei casi attivi. Numeri che certamente non vanno presi “alla lettera” (come ripetuto più volte, si osserva l’andamento della curva piuttosto che le quantità rilevate) ma che confermano l’utilità delle misure di contenimento.

Oltre alla Lombardia, anche il Veneto mostra notevoli segni di miglioramento e si avvicina al picco. Situazione che sembra stabilizzarsi anche in Emilia-Romagna: nella Regione guidata da Bonaccini (seconda per numero di contagi e per casi attivi), l’incremento giornaliero di casi attivi si è fermato a 231 (su un totale di 10.776). Se l’andamento risulta promettente, ci sono ancora tante persone ricoverate per il covid-19: su 4.130 ospedalizzati, 3.779 sono ricoverati in terapia sub-intensiva e 351 in terapia intensiva. I dati posti in tabella sono stati ripresi dal dipartimento della Protezione Civile. I dati sono aggiornati alle ore 17:00 del 30 marzo.

Ricoverati con sintomi 3.779 Terapia intensiva 351 Totale ospedalizzati 4.130 Isolamento domiciliare 6.636 Attualmente positivi 10.766 Nuovi attualmente positivi 231 Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) 1.227 Deceduti 1.538 Casi Totali 13.531 Tamponi 50.990

I dati per provincia sull’emergenza da coronavirus in Emilia-Romagna: incremento superiore alla media solo a Bologna

Nel complesso, la percentuale di casi totali in Emlia-Romagna aumenta solo del 3,14%. Sottraendo i casi risolti nella giornata di ieri (tra guariti e, purtroppo, decessi), l’incremento netto dei casi è davvero minimo (con un Ro=1,02, decisamente al di sotto della media nazionale).

Quasi tutte le province emiliano-romagnole più colpite dall’epidemia (che superano i 1.000 casi totali) sembrano riuscire a contenere il contagio. Piacenza, che è la provincia più colpita, mostra un incremento di casi totali di appena l’1,66%. L’unica a superare abbondantemente il 3% e che potrebbe destare quindi maggior preoccupazione è Bologna: il capoluogo di Regione, con 1.872 casi, scavalca Parma e mostra una variazione di casi totali nella misura del 7,4%.

EMILIA-ROMAGNA 13.531 +3,14% Piacenza 2.516 +1,66% Reggio Emilia 2.208 +2,89% Modena 2.137 +2,05% Bologna 1.872 +7,40% Parma 1.859 +2,76% Rimini 1.382 +1,84% Forlì Cesena 683 +6,39% Ravenna 568 +2,71% Ferrara 306 +2,00%

