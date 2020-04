Pensioni ultime notizie: addio riforma pensionistica? E cosa ne sarà di Quota 41 per tutti? Come sarà la nuova pensione anticipata? Le ultimissime.

Pensioni ultime notizie: contributi versati o età. Cosa vale di più

Pensioni ultime notizie: la crisi causata dall’esplosione del Coronavirus avrà conseguenze dirette anche sulla pensione anticipata e sulla futura riforma pensionistica. Al momento è ancora troppo presto per poter dire come il governo si muoverà: è atteso un decreto di aprile in cui ci sarà un pacchetto di misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, ma per quanto riguarda il futuro l’incertezza regna ancora sovrana. Per quanto riguarda la pensione anticipata, intanto, si pensa di dare priorità a chi ha l’età anagrafica più avanzata rispetto al numero di contributi versati.

Pensioni ultime notizie: addio Quota 41 per tutti?

Tra le ipotesi di cui si parla al momento relativamente al tema pensioni c’è quella di considerare come priorità per l’accesso alla pensione l’età anagrafica e non quindi l’età contributiva, ovvero gli anni di contributi versati. Se fosse vero, andrebbe così a sfumare la Quota 41 per tutti, che per molti era un obiettivo prefissato nell’agenda della riforma previdenziale.

Pensioni ultime notizie: ddl 857 Damiano torna in auge

Altra teoria (perché per ora di teoria si parla) è quella di mettere in pratica il famoso Ddl 857 proposto da Cesare Damiano, che si basa sulla flessibilità in uscita caratterizzata però da una penalizzazione del 2% sull’importo dell’assegno pensionistico per ogni anno anticipato. Resterebbe così la possibilità di uscire prima dal mondo del lavoro, seppur con penalizzazione economica sull’assegno.

Post-Coronavirus: che fine farà Quota 100 e come sarà sostituita?

Altro interrogativo che emerge sul fronte pensioni è certamente il futuro di Quota 100, o meglio, il suo sostituto. Come è ben noto Quota 100 è una misura transitoria e temporanea, in scadenza il 31 dicembre 2021. Prima dell’emergenza Coronavirus si era parlato di una sua sostituzione (e il ddl 857 era una possibilità). Adesso le priorità sono cambiate e il discorso è sospeso, ma bisognerà trovare una soluzione. A fronte di una situazione economica sfavorevole, nel post-Coronavirus saranno molti i dubbi da sciogliere

