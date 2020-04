Condividi su

Amici 19 serale: ospiti e anticipazioni finale di stasera 3 aprile 2020

È giunto il momento della resa dei conti per gli agguerriti concorrenti di Amici 19. Il fortunato talent-show, in onda oggi 3 aprile 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo ultimo ed emozionante appuntamento in cui verrà decretato il vincitore del programma.

Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi travolgere dall’allegria e spensieratezza della trasmissione che offre a giovani talenti la possibilità di mettersi in mostra. Per molti artisti di successo infatti il format ha rappresentato un trampolino di lancio e i nuovi studenti ne sono ben consapevoli. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Amici 19!

Giunge proprio al momento giusto la finale dello show condotto da Maria De Filippi. In questo periodo infatti, in osservanza al Decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Coronavirus, limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, permessi solo in caso di emergenze o per acquistare beni essenziali. Il cambiamento radicale delle abitudini e la permanenza a casa potrebbe facilmente turbare gli animi ma è importante non abbattersi e dedicarsi alle tante attività piacevoli che si possono svolgere tra le quattro mura della propria dimora. Tra queste c’è sicuramente guardare programmi televisivi appassionanti come Amici 19 che promette grandi emozioni e magiche performance artistiche.

Quella di stasera sarà la puntata decisiva poiché verrà incoronato il vincitore dell’edizione 2020 del talent, proclamato per la prima volta nella storia della trasmissione senza pubblico. Il primo in classifica conquisterà il premio del valore di 150 mila euro. Durante Amici 19 verrà poi consegnato anche il Premio di categoria e quello TIM della critica entrambi pari a 50 mila euro. A decretare il campione assoluto ci penseranno gli spettatori tramite il televoto i cui proventi verranno devoluti alla Protezione Civile italiana. Come per i precedenti appuntamenti in studio ci sarà:

Non ci resta quindi che aspettare per scoprire chi tra Gaia, Giulia, Nicolai e Javier salirà sul trono di Amici 19.

