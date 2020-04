Sono 1.606 le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia; saliti a 92 unità i guariti, 93 le vittime, 73 i ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus Sicilia, ultime notizie: i dati aggiornati al 2 Aprile

Ancora aggiornamenti sulla situazione Covid-19: la Protezione Civile ha anche oggi emanato il bollettino che comprende tutti i dati di tutte le regioni. In Sicilia sono stati effettuati 17.833 tamponi dall’inizio dell’epidemia (di cui 997 in più nelle ultime ventiquattro ore), il totale dei positivi al coronavirus è salito a 1.791 unità (+73 unità rispetto a ieri) e gli attualmente positivi sono 1.606 (62 in più di ieri). Nei comuni dell’isola intanto sono stati potenziati i controlli: carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco presidiano le strade e procedono alle sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole e le norme di sicurezza.

Coronavirus Sicilia, gli aggiornamenti

I pazienti ricoverati per coronavirus in Sicilia sono 576 e 73 di questi si trovano in terapia intensiva. Invece 1.030 i contagiati in isolamento domiciliare, saliti a 93 i decessi, 92 i guariti. Il contagio è così distribuito nelle province: 250 nella Città Metropolitana di Palermo, 486 nella Città Metropolitana di Catania, 78 nel Trapanese, 95 nell’Agrigentino, 289 nella Città Metropolitana di Messina, 71 rispettivamente nel Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e in quello di Siracusa, 40 nel Ragusano e 226 ad Enna. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha vietato qualsiasi tipo di uscita che non sia legata a comprovate necessità lavorative, di sostentamento o di salute. Le sanzioni pecuniarie per coloro che non rispettano l’ordinanza possono arrivare fino a 4.000 euro.

L’iniziativa del Policlinico di Catania

Il Policlinico di Catania ha avviato le procedure di screening ematico, che consiste nella distinzione delle polmoniti da Covid-19 da quelle che non hanno nulla a che fare col virus: il processo consentirà una rapida e sicura individuazione dei soggetti asintomatici integrando i risultati dei test. A Troina (EN) sono 135 i contagiati all’interno dell’Oasi, una struttura per disabili mentali. Infine, 9 milioni di euro sono in arrivo per il potenziamento delle lezioni a distanza in tutte le scuole dell’isola.

