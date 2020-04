The Good Doctor 3: la trama, il cast e le anticipazioni della nuova puntata che andrà in onda stasera 3 aprile 2020 su Rai 2.

The Good Doctor 3: trama, cast e anticipazioni stasera 3 aprile su Rai 2

Mettete da parte le preoccupazioni e lasciatevi travolgere dai difficili casi medici di The Good Doctor 3. L’amata fiction, in onda stasera 3 aprile 2020 dalle 21:20 su Rai 2, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con due episodi che sicuramente riusciranno ad intrattenere il pubblico.

In questo periodo così delicato per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus, è importante trovare un modo per distrarsi anche tra le quattro mura di casa e guardare l’intrigante serie tv potrebbe essere un’ottima alternativa per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il telefilm!

The Good Doctor 3: trama e anticipazioni stasera 3 aprile su Rai 2

Nel nuovo episodio di The Good Doctor 3, intitolato Amore e morte, Shaun Murphy nutre il timore di non appagare sessualmente la sua fidanzata Carly Lever e, determinato a migliorare anche questo aspetto della relazione, si rivolge ad Audrey Lim che offre al ragazzo preziosi consigli.

Nel frattempo Morgan Reznick è alle prese con un caso molto delicato: sua madre non sta bene e giunge in ospedale per farsi visitare da Aaron Glassman.

Anticipazioni episodio di stasera

The Good Doctor 3 ci saluterà con L’influencer, puntata che ha al centro delle vicende Kayley, giovane donna che svolge proprio questo lavoro. La ragazza ha una strana patologia legata al cavo orale e la gola ma, pur essendosi sottoposta a numerosi accertamenti, nessuno è riuscito ad individuare l’origine della malattia. La difficoltà della caso stimola il lato competitivo di Murphy che vuole riuscire dove gli altri hanno fallito.

Intanto Carly prova in tutti i modi ad allontanare Shaun da Lea ma con scarsi risultati.

The Good Doctor 3: il cast della serie tv

In The Good Doctor 3 Freddie Higmore interpreta Shaun Murphy e Christina Chang è Audrey Lim. Paige Spara veste i panni di Lea Dilallo, Jasika Nicole quelli di Carly Lever e Dylan Kingwell è Steve Murphy. Inoltre Sheila Kelly ricopre il ruolo di Debbi Wexler, Tamlyn Tomita quello di Allegra Aoki e Will Yun Lee è Alex Park.

Hanno partecipato alla fiction anche Fiona Gubelmann nelle vesti di Morgan Reznick, Nicholas Gonzalez in quelle di Neil Melendez e Antonia Thomas è Claire Browne. Infine Hill Harper è Marcus Andrews e Richard Schiff recita la parte di Aaron Glassman.

