Condividi su

Miracle Workers 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

All’inizio di quest’anno ha debuttato su TBS la seconda stagione di una serie tv con protagonista Daniel Radcliffe: stiamo parlando di Miracle Workers. La seconda stagione conta 7 episodi (3 in più rispetto al capitolo precedente) dalla durata di 25 minuti circa ciascuno. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, si spera che il secondo capitolo possa raggiungere al più presto Mediaset, la quale si è occupata della messa in onda della prima stagione. I tempi, probabilmente, si dilateranno più del previsto a causa dell’emergenza coronavirus; non appena ci saranno informazioni precise al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi. In ogni caso, pare che TBS sia molto soddisfatta del prodotto, al punto che non ci sarebbe da stupirsi se il futuro di Miracle Workers sia luminoso:

“I racconti comici e dell’assurdo di Simon sull’esistenza umana sono unici. Ci ha presentato ciò che intende esplorare nel Medioevo con questi attori brillanti ed è qualcosa di bizzarro, intelligente e perfetto.“

Queste le parole del vicepresidente esecutivo della programmazione di TBS, Thom Hinkle. Lo stesso Simon Rich, creatore dello show, ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto:

“Sono così grato per aver avuto l’opportunità di poter dare vita al mio romanzo What in God’s Name con la prima stagione. Ed ora che l’ho prosciugato, sono davvero emozionato di raccontare una nuova storia con lo stesso gruppo di incredibili attori“.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Miracle Workers, abbiamo la possibilità di vedere il trailer della seconda stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

MIRACLE WORKERS Dark Ages Trailer (NEW 2020) Daniel Radcliffe, Comedy TV Series

Watch this video on YouTube

Miracle Workers 2: la trama

Trattandosi di una serie antologica, i nuovi episodi di Miracle Workers ci porteranno in un’ambientazione completamente nuova per assistere a una storia diversa rispetto al primo capitolo. In particolare, questa volta ci troviamo nei secoli bui per assistere a un’avventura in pieno stile medievale: alcuni abitanti di un villaggio cercheranno di mantenere saldo il proprio entusiasmo e la visione positiva del mondo, nonostante ingiustizie e false informazioni siano all’ordine del giorno.

The Umbrella Academy 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Miracle Workers: Dark Ages e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Daniel Radcliffe veste i panni del Principe Chauncley; Geraldine Viswanathan nel ruolo di Alexandra Shitshoveler; Karan Soni è Lord Chris Vexler; Jon Bass interpreta Mikey Shitshoveler; Lolly Adefope veste i panni di Maggie; Steve Buscemi nel ruolo di Edward Murphy Shitshoveler; Peter Serafinowicz è Re Cragnoor the Heartless.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it