Condividi su

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 6 Aprile

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati riguardanti l’epidemia da Covid-19, che tengono conto di tutti i dettagli sulla situazione nel territorio regionale: il totale dei positivi al coronavirus in Campania è di 3.058 unità su 24.526 tamponi effettuati. I decessi hanno raggiunto le 204 unità, mentre i pazienti guariti sono 156 (79 clinicamente guariti e 77 dichiarati totalmente guariti).

Coronavirus Campania, la ripartizione nelle province

I contagi da Covid-19 sono così ripartiti: 1.568 a Napoli, di cui 679 soltanto nel capoluogo e 889 nel resto della provincia; 462 i casi in provincia di Salerno; 373 in provincia di Avellino; 308 nel Casertano; 108 in provincia di Benevento ed i restanti 239 casi sono in attesa di verifica. Sono 98 i casi registrati nelle ultime ventiquattro ore: 20 su 406 i tamponi risultati positivi all’ospedale Cotugno di Napoli, 23 su 203 al Ruggi di Salerno, 17 su 94 all’ospedale Moscati di Avellino, 12 su 92 all’Asl di Caserta, 3 su 99 all’ospedale Sant’Anna di Caserta, 2 su 17 all’ospedale San Paolo di Napoli, 5 su 61 all’ospedale di Eboli, 5 su 125 all’azienda universitaria Federico II, 1 su 178 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. All’ospedale di Nola sono stati erroneamente attribuiti 10 tamponi positivi su 112: a dare notizia dell’errore è stata l’Unità di Crisi della Regione Campania. La tendenza dei casi positivi risulta in discesa rispetto ai primi giorni di Aprile.

Ulteriori dettagli

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato il “Piano per il pane“: si tratta di un sostegno di 604 milioni di euro a supporto dei cittadini campani, con pensioni minime di 1.000 euro per due mesi ed un contributo di 2.000 euro mensili per attività di artigianato e commercio. Inoltre, la Regione ha stanziato una cifra di 30 milioni di euro per il settore turistico. Le manifestazioni religiose per la Santa Pasqua sono severamente vietate, al fine di evitare assembramenti e rischi di contagio. Resta vigente il divieto di uscire di casa se non per cause di comprovata necessità: queste le misure adottate in Campania per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it