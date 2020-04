Condividi su

Pretty Things: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

È ufficiale, Pretty Things si farà e in tanti attendono con trepidazione il suo esordio. La serie tv, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Janelle Brown in uscita nelle prossime settimane in America, approderà sulla piattaforma streaming Amazon che è riuscita ad accaparrarsi i diritti dell’opera e pubblicherà tutti gli episodi nello stesso giorno.

Il thriller dai toni drammatici segue le vicende di due donne molto diverse tra di loro ma unite da un progetto criminale dai risvolti inaspettati che terrà sicuramente il pubblico con il fiato sospeso. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Pretty Things!

Pretty Things: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Sarebbe davvero bello se Pretty Things approdasse sulla piattaforma Amazon Prime video proprio in questo periodo. Con l’emergenza Coronavirus e la necessità di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, permessi solo in caso di emergenze o per acquistare beni essenziali, è facile annoiarsi e lasciarsi travolgere dalla tristezza. È importante quindi svolgere attività piacevoli e in grado di allentare la tensione come leggere, ascoltare della buona musica, studiare, ballare o semplicemente guardare un’appassionante fiction. Purtroppo al momento non si hanno notizie sulla data d’uscita del telefilm basato sul romanzo di Janelle Brown ma non è detto che passi tanto tempo prima del suo esordio. Sappiamo invece che il premio Oscar Nicole Kidman sarà la protagonista della serie tv mentre non è ancora stato reso noto il resto del cast.

Come già detto in apertura di articolo, Pretty Things racconta la storia di due donne molto diverse tra di loro sia caratterialmente che nello stile di vita. Nina, un tempo convinta che la sua laurea sarebbe stata un lasciapassare per la felicità, è un abile truffatrice e la sua specialità consiste nel derubare giovani ricchi e viziati. Vanessa invece non ha mai avuto alcun problema economico, è un’influencer e trascorre le sue giornate tra shopping, shooting fotografici ed eventi esclusivi. Nulla sembra accomunare le protagonista fino a quando i loro destini si intrecceranno sulle sponde del Lago Tahoe, tra le montagne della Sierra Nevada. Insieme elaboreranno un ardito piano dalle conseguenze inaspettate.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it