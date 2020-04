Il 27 aprile 2020, il colosso dello streaming Netflix accoglie sul suo catalogo una nuova serie tv di genere comedy: stiamo parlando di Never Have I Ever

Never Have I Ever: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Il 27 aprile 2020, il colosso dello streaming Netflix accoglie sul suo catalogo una nuova serie tv di genere comedy: stiamo parlando di Never Have I Ever. Lo show nasce da un’idea di Mindy Kaling, la quale veste anche i panni di produttrice della serie. La prima stagione si comporrà di 10 episodi, tutti dalla durata variabile tra i 20 e i 30 minuti.

L’appuntamento è dunque fissato al 27 aprile di quest’anno in tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio; ricordiamo che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sulla piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e scoprire i nomi degli attori che vanno a comporre il cast abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Never Have I Ever | Official Date Announce | Netflix

Never Have I Ever: la trama

La trama della serie tv ruota intorno le vicende di una ragazza dalle origini indiane: Devil, un’adolescente alle prese con le difficoltà della scuola. La ragazza, destreggiandosi tra bullismo e culture diverse, dovrà fare i conti con la sua pazienza e imparare a convivere all’interno dell’istituto. Uno show che racconta una formazione di vita, ispirata all’adolescenza della stessa Mandy Kaling.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Never Have I ever e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Maitreyi Ramakrishnan veste i panni di Devi; Richa Shukla Moorjani nel ruolo di Kamala, la cugina di Devi; Sendhil Ramamurthy è Mohan Venkatesan; Benjamin Norris interpreta Trent Harrison; Adam Shapiro veste i panni di Mr. Shapiro; Ramona Young nel ruolo di Eleanor; Martin Martinez è Oliver Martinez; Christina Kartchner interpreta Eve; Jaren Lewison veste i panni di Ben; Jack Seavor McDonald nel ruolo di Eric Perkins.

