Doogie Howser Reboot: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Disney+ ha dato il via alla produzione di una serie reboot di un celebre titolo diventato famoso nei primi anni ’90: stiamo parlando di Doogie Howser. Kourtney Kang, noto per il suo lavoro in How I Met Your Mother, sarà a capo del progetto; rispetto alla serie tv madre, il reboot avrà qualche differenza: mentre nel titolo degli anni ’90 vediamo un giovane Neil Patrick Harris vestire i panni del piccolo dottore, nella nuova serie tv la protagonista sarà tutta al femminile, con il volto di Doogie Kealoha che rappresenta il nome provvisorio dello show.

Al momento, tuttavia, la piattaforma streaming non si è espressa sulla data di debutto della serie tv; probabilmente dovremmo attendere il 2021 per una messa in onda delle puntate; trattandosi di un medical drama, inoltre, è possibile che gli episodi raggiungeranno il numero 10 o addirittura 20 con una plausibile durata intorno ai 20 minuti.

Ricordiamo che è possibile iscriversi a Disney+ mediante un abbonamento mensile dal costo di 6,99 € o annuale con un pagamento una tantum di 69, 99 €. Per chi volesse scoprire la piattaforma, Disney offre la possibilità di accedere con una prova gratuita della durata di una settimana.

Passiamo adesso a scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast del reboot di Doogie Howser.

Doogie Howser Reboot: la trama

Gli appassionati del classico anni ’90 sanno perfettamente il tema proposto dallo show: Doogie Howser è un giovane medico dal prodigioso talento, alle prese sia con le difficoltà del lavoro sia con i problemi che affliggono qualsiasi adolescente. Nel reboot dello show, la protagonista sarà una sedicenne per metà asiatica e metà americana e l’ambientazione si sposterà invece alle Hawaii. Con ogni probabilità i temi trattati saranno i medesimi, sebbene rivisitati in chiave moderna.

Il cast dello show

Dal momento che la serie tv è da poco entrata in produzione non si conoscono ancora i nomi degli attori che prenderanno parte al cast. Non appena ci saranno notizie ufficiali al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi.

