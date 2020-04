Condividi su

Il mostro: trama, cast e anticipazioni. Le curiosità del film

La prima serata del giovedì si apre all’insegna dell’allegria e buonumore con Il mostro. La pellicola del 1994, in onda oggi 16 aprile 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta e interpretata da Roberto Benigni, noto attore, comico, sceneggiatore e regista che ha lavorato dietro la macchina da presa anche in opere come Tu mi turbi, Non ci resta che piangere, Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino, La vita è bella e Pinocchio.

Lo spassoso lungometraggio, distribuito da in italiano Filmauro Cecchi Gori Home Video, è proprio quello che ci vuole per distrarsi e mettere da parte le preoccupazioni quotidiane. Ma vediamo insieme la sinossi de Il mostro!

Il mostro: trama e anticipazioni

La pellicola è ambientata a Roma e segue le vicende di Loris, quarantenne disoccupato che si guadagna da vivere facendo piccoli lavoretti e arrangiandosi come può. Oramai da diversi anni proprio nella zona in cui vive il protagonista un serial killer compie brutali omicidi ma nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine ancora non si conosce la sua identità.

Per una serie di equivoci e circostanze paradossali la polizia inizia a sospettare che il mostro, così viene chiamato il misterioso assassino, sia proprio Loris. Determinati a incastrare lo spietato criminale, viene mandata sotto copertura la gente Jessica con il compito sedurlo così poi da toglierlo in flagrante. Effettivamente da donna riesci ad entrare in contatto con il presunto omicida ma ben presto si rende conto che non è lui il killer.

Il cast del film

In Il mostro Roberto Benigni interpreta Loris mentre Nicoletta Braschi è Jessica Rossetti. Michel Blanc veste i panni del prof. Paride Taccone, Dominique Lavanant quelli di Jolanda, la moglie di Paride e Jean-Claude Brialy è l’amministratore Roccarotta. Ivano Marescotti recita la parte di Pascucci, Franco Mescolini quella del professore di cinese e Laurent Spielvogel è il commissario Frustalupi.

Hanno partecipato al film Eugenio Masciari nel ruolo dell’ispettore, Massimo Girotti in quello del condomino distinto e Vittorio Amandola è l’antiquario. Infine Rita Di Lernia è la moglie dell’antiquario e Roberto Corbiletto è l’uomo fra la folla.

Il mostro: le curiosità del film

Forse non tutti sanno che né Il mostro gli attori francesi del cast hanno tutti recitato nella propria lingua salvo poi essere doppiati in post produzione. Roberto Benigni non solo è protagonista e regista del lungometraggio ma ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Vincenzo Cerami.

L’opera inoltre incasso oltre 35 miliardi risultando campione di incassi nella stagione 1994-1995. Infine la pellicola ha potuto contare sulle musiche di Evan Lurie, la fotografia di Carlo Di Palma mentre il montaggio è stato affidato a Nino Baragli.

