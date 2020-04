Disponibile in tutte le piattaforme digitali di musica il nuovo singolo di Margherita Vicario per Island Records: Pincio.

Pincio: testo e significato del nuovo singolo di Margherita Vicario

È disponibile in tutte le piattaforme digitali di musica il nuovo singolo di Margherita Vicario per Island Records, dal titolo Pincio. Scopriamo di seguito il suo testo e il significato.

Pincio è il nuovo brano di Margherita Vicario. Dopo il successo di Giubottino e la collaborazione con Elodie in Sposa, la cantante si sta facendo strada nel panorama musicale. Il singolo è accompagnato dal videoclip che racconta le immagini di questa nuova quotidianità, ma dal punto di vista di una persona che sta sul terrazzo.

Pincio: il testo

Tua figlia avrà gli occhi neri

Non so se andrà bene a scuola

Se ha preso da sua madre

Allora la vedo dura

Ma tu senza nessuna paura

Saprai dargli col seno l’amore

E senza mai fare la dura

Che ormai lui già ti ama

E non sai quanto ti voglio bene

Ci vedo da vecchi a bere

Col tuo sguardo di squincio sul terrazzo del Pincio

Che mi offri un abbraccio mentre io do di matto

Sei vera come una strega

Che fa congetture e prega

Per la sua piantina che è rimasta nel vaso

Ma da mille frutti con cui farci un gelato

Che sono trent’anni che lo mangio

Anche quando è più aspro

E poi

trecento scalini in salita di corsa per salvare un

Povero gatto cisposo malato buttato in un angolo ed io

Già stanca sfinita senza più coraggio mi prendevo il tuo

Lo faccio da sempre e per sempre lo farò perché

Tu non sai quanto ti voglio bene

Ci vedo da vecchi a bere

Col tuo sguardo di squincio sul terrazzo del Pincio

Che mi offri un abbraccio mentre io do di matto

Sei vera come una strega

Che fa congetture e prega

Per la sua piantina che è rimasta nel vaso

Ma da mille frutti con cui farci un gelato

Che sono trent’anni che lo mangio

Anche quando è più aspro

Mi basta un abbraccio

Il significato del brano

A spiegare il significato del brano è stata la stessa cantante: “È una canzone che ho scritto un po’ di tempo fa per mia cugina che fa l’ostetrica. È una tipa molto in gamba, coraggiosa, lei mi ha sempre ispirato e dato coraggio. Quindi ho scritto questa canzone per lei. Ho scelto di farla uscire adesso anzitutto perché sono due mesi che non la vedo e mi manca. E poi perché essendo lei un’operatrice sanitaria e lavorando in ospedale non se la sta passando benissimo. È una canzone molto dolce, intima, un po’ diversi dai singoli aggressivi che ho pubblicato finora“.

