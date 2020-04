Condividi su

Bollettino coronavirus 21 aprile 2020 morti, contagiati e guariti

Bollettino Coronavirus 21 aprile: come ogni giorno (qui la sintesi del bollettino del 20 aprile 2020) la Protezione Civile ha comunicato tutte le informazioni con l’aggiornamento delle ultime 24 ore relativo al numero di persone contagiate, persone guarite, numero di decessi.

I numeri aggiornati della Protezione Civile

Bollettino Coronavirus – Oggi non si è tenuta la consueta conferenza stampa vista la concomitanza con la comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camere.

Ecco i numeri forniti dalla Protezione Civile: il numero totale di persone infette è di 183.957, con un aumento di 2.729 nuovi casi rispetto a ieri. L’attuale totale dei casi positivi è di 107.709 con conseguente riduzione di 528 casi. Il numero odierno di pazienti in terapia intensiva è 2.471, registrando una diminuzione di 102 pazienti rispetto a ieri. 24.134 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, con una diminuzione di 772 rispetto a ieri. 81.104 persone, pari al 75% di tutti i casi infetti, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi segnaliamo 534 nuove vittime, il che porta il nostro bilancio nazionale delle vittime a 24.648. Il numero totale di pazienti dimessi che si sono ripresi dal virus è salito a 51.600 con un aumento di 2.723 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, il numero di persone infette ammonta a 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise.

Bollettino coronavirus 21 aprile 2020, focus Lombardia

Vediamo infine quali sono state le parole del presidente della Lombardia Fontana che ricordiamo essere tra le regioni più colpite dall’emergenza coronavirus.

“Non siamo ancora fuori dal pericolo ma ci stiamo avvicinando alla zona di ‘quasi’ tranquillità, ad una fase in cui noi ci auguriamo che il tasso di infezione si abbassi avvicinandosi il più possibile allo zero, il che ci consentirà di riprendere quelle attività che tutti noi ambiamo per avere una nuova ripartenza e una nuova possibilità di vita serena”.

“Stiamo lavorando – sono state le parole di Fontana – il punto di partenza è la sicurezza dei nostri cittadini e la sicurezza sanitaria, spero che possa essere l’inizio di una ripartenza, spero che i numeri della sanità continuino a migliorare, perché se e quando avremo superato questo problema io sono assolutamente convinto che le capacità creative, di reazione e la voglia di lavorare della nostra gente, permetterà di superare tutte le difficoltà, i lutti e le sofferenze”.

